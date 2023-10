Hity čtvrtfinále MS v ragby: All Blacks jako outsideři, historická šance Irů

Dvě předčasná finále se na mistrovství světa v ragby rozpoutají hned na startu play off. Zatímco Francie se těší na nedělní mač proti jihoafrickým Springboks, All Blacks se v sobotu večer střetnou s Irskem a bude se hrát o historický moment. Irové ještě nikdy čtvrtfinálovou bránou neprošli dál. Jenže jsou světovými jedničkami, které víc než rok neprohrály. „Tohle je nepochybně jejich chvíle. Pokud mají někdy vyhrát mistrovství světa, asi cítí, že teď,“ řekl Ian Foster, kouč Nového Zélandu, který ale bude proti i jako outsider.

Všechno směřuje k tomu, aby fanoušci v zeleném znovu zpívali nesmrtelný hit Zombie od Cranberries, jak to mají na šampionátu ve Francii po vítězných mačích ve zvyku. Bude to největší zápas v dějinách irského ragby. Jestli muži kouče Andyho Farrella porazí Nový Zéland, poprvé v historii postoupí do semifinále mistrovství světa a osmnáctým zářezem v řadě vyrovnají rekord v počtu vítězných zápasů na elitní mezinárodní úrovni.

„Irské ragby ušlo za čtyři roky od posledního mistrovství světa velký kus cesty. All Blacks jsou pořád neuvěřitelný tým, budou pro nás velkou výzvou. Ale můžeme si vzít hodně sebevědomí z našich předchozích zápasů. Věříme si,“ řekl irský pilíř Andrew Porter.

Kouč soupeře ale upozorňuje i na tlak, který se s tak dlouhou sérií pojí. „Je to stále těžší, je to něco, co máte na ramenou. Stáváte se terčem. Někdy můžete věřit v minulost, že co fungovalo včera, bude fungovat i zítra,“ varoval Ian Foster.

Naposledy se obě mužstva střetla vloni v létě na Novém Zélandu ve třech utkáních, která změnila status quo. První zápas vyhráli All Blacks, pak ale dvakrát zvítězili Irové. Stali se prvním týmem od roku 1994, který na Novém Zélandu vyhrál celou sérii, posunuli se na první místo světového žebříčku, kde trůní dodnes. Od té doby neprohráli, na jaře ovládli tradiční Turnaj šesti národů a v základní skupině MS ve Francii porazili obhájce titulu z Jižní Afriky.

„Fakt, že Irsko hraje dobře, ve své nejlepší formě, jsou světové jedničky, dělá naši výzvu pěknou a jednoduchou,“ řekl Foster. „Mají dlouhou vítěznou sérii. Samozřejmě mají jasný cíl, vytvořit historii. Budou sebevědomí a takovou výzvu miluju.“

Irové mohou osmnáctým vítězstvím v řadě vyrovnat rekordní série dvou týmů, kterým jejich éru sami utípli. V roce 2017 ukončili tažení Anglie a rok předtím v Chicagu poprvé za 111 let vzájemných soubojů porazili All Blacks. Tenkrát je vedl novozélandský kouč Joe Schmidt, který u týmu skončil po šesti letech po minulém MS v Japonsku v roce 2019. A po dvou loňských prohrách s Iry ho All Blacks zařadili do svého trenérského týmu.

„Joe odvedl za těch dvanáct měsíců skvělou práci, udělali velké kroky dopředu. Joe nás dobře zná, my dobře známe jeho. Jeho odkaz v irském ragby je obrovský,“ řekl Johnny Sexton, irská útoková spojka a tvůrce hry.

Na obou stranách bude tuna motivace. Irové hrají o svou historickou šanci. Na posledním šampionátu All Blacks zelené právě ve čtvrtfinále rozsekali 46:14. Nový Zéland se před rokem otřásl a od té doby se snažil dát do kupy právě pro tenhle zápas.

„Během loňské série jsme se hodně naučili. Bylo to pro nás těžké, že jsme prohráli sérii na našem dvorku. Je skvělé, že ve čtvrtfinále hrajeme s Irskem, protože hodně z nás ještě bolí, co se stalo vloni,“ řekl zadák Beauden Barrett.

Hra na favorita je vždycky záludná, kdo jiný by měl ale v téhle pozici proti All Blacks být, než Irové jako jasní králové posledního období?

„Upřímně, mě tohle nezajímá. Nejsem ten, který by označoval, kdo je favorit, a kdo je outsider,“ ušklíbl se Foster.

Bude to každopádně parádní bitva. Ti muži v černém budou pořád All Blacks.

„Myslím, že šance jsou naprosto vyrovnané,“ míní Filip Vacek, sportovní ředitel Tatry Smíchov. „Poslední zápasy ukazují, že Irsko má velmi dobrou formu. Ale Zéland je natolik silný, částečně trošku nevyzpytatelný tým, že Iry může porazit. Lehkým favoritem je ale z mého pohledu Irsko.“

Jisté je, že Irové by rádi po zápase na pařížském stadionu v Saint-Denis zpívali slavný hit Zombie.

„Viděl jsem je zpívat Cranberries. Je to skvělá písnička, ale doufám, že v sobotu zpívat nebudou,“ usmál se novozélandský druhořadník Brodie Retallick.

Čtvrtfinále MS v ragby

Sobota:

17.00 Wales – Argentina (Marseille)

Argentinští Pumas se vrací do čtvrtfinále poprvé od roku 2015, kdy ve čtvrtfinále šokovali Iry. Letos se jim ale příliš nedaří. Wales na druhou stranu pod vedením staronového kouče Warrena Gatlanda ožil a těžkou skupinou s Austrálií a Fidži prošel bez porážky. Do sestavy se vrací jeho hvězda Dan Biggar.

Vzájemná bilance: 21 zápasů (14 – 1 – 6)

21.00 Irsko – Nový Zéland (Paříž)

Irové jsou světové jedničky, které už víc než rok neprohrály. Do semifinále ale ještě nikdy nepostoupili. All Blacks už mají na MS porážku z úvodního zápasu s Francií, jejich trumfem je bývalý kouč Irska Joe Schmidt.

Vzájemná bilance: 36 zápasů (5 – 1 – 30)

Neděle

17.00 Anglie – Fidži (Marseille)

Mezi anglickými fanoušky panuje ´blbá nálada´, takže lístky na zápas s Fidži byly k mání ještě uprostřed týdne. Anglie má špatné vzpomínky na Marseille, kde spousta diváků při úvodním mači s Argentinou nestihla úvod zápasu, i na Fidži. V srpnu na Twickenhamu s ním vůbec poprvé prohrála.

Vzájemná bilance: 8 zápasů (7 – 0 – 1)

21.00 Francie – Jižní Afrika (Paříž)

Domácím se vrací Antoine Dupont, považovaný za nejlepšího hráče na světě. Springboks zase povolali hrdinu finále minulého MS Handrého Pollarda. Čeká se intenzivní a hodně tvrdý zápas.

Vzájemná bilance: 45 zápasů (12 – 6 – 27)

Pozn.: Tři zápasy vysílá ČT sport, utkání Anglie – Fidži lze sledovat na ČT sport plus