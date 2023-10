Dojemný moment. Syn utěšoval loučící se irskou legendu: Jsi nejlepší, tati!

Johnny Sexton byl tváří velkého irského týmu, který vydržel víc než rok neporažený. Osmatřicetiletá útoková spojka hrála jako mozek hry a zároveň dodávala spolehlivé body z trestných kopů a konverzí. Především to byl ale lídr, za kterým jeho hráči šli.

„Hlavně je to neuvěřitelná lidská bytost,“ řekl kouč irského týmu Andy Farrell. „Je to pravděpodobně nejlepší hráč, který kdy za Irsko hrál. V osmatřiceti hrál své nejlepší ragby, to o něm říká hodně.

Irové vstupovali do zápasu s All Blacks na vrcholu série sedmnácti zápasů bez porážky s jasnou vyhlídkou k útoku na titul světových šampionů. Hráli ale proti skvělému soupeři a Sexton věděl, že porážka by znamenala jeho loučení s kariérou.

Znovu svůj tým vedl za vítězstvím, trefil jeden trestný kop a dvě konverze a svůj bodový součet v mezinárodních zápasech za Irsko posunul na 1108 bodů, loučí se jako čtvrtý nejproduktivnější hráč historie.

„Musíte tvrdě pracovat na tom, aby příběhy končily jako v pohádce. Dneska to nevyšlo, ale takový je život,“ líčil Sexton. „Jediný kámen zůstal neobrácený, dali jsme do toho všechno a hráli jsme fakt dobře. Hrálo roli pár špatných rozhodnutí, odrazů míče…“

Sexton byl lídrem irské kabiny a jeho spoluhráčům lámalo srdce, že s ním na jeho posledním turnaji nemohli pokračovat dál.

„Zaslouží si tolik za jeho sebeobětování, za to, jakým je hráčem, jakým je člověkem a lídrem. V posledních dvou desetiletích reprezentoval vše dobré kolem irského ragby. To, že jsme mu nedali rozloučení, jaké si zasloužil, je na tom to nejtěžší,“ litoval irský vazač Jack Conan. „V mých očích je nejlepším irským hráčem dějin. Končí, ale já mám velkou radost, že jsem s ním tolik let mohl hrát.“

Spolu se Sextonem se loučí také křídelník Keith Earls, který má za pasem 101 mezinárodních zápasů.

„Je to nanic, že jsme jim nemohli dát vítězné loučení,“ připustil Jamison Gibson-Park, irská mlýnová spojka. „Rádi bychom kvůli nim postoupili. Dali do toho tak moc. Musíme držet hlavy nahoře a oslavit s nimi jejich báječné kariéry.“