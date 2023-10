Dvoumetrové kladivo na Francouze. Poražení spílají rozhodčímu

Vyhráli možná nejlepší ragbyový poločas v dějinách sportu, končili ale se zlomeným srdcem. Domácí Francouze probudili ze snu o prvním titulu mistrů světa obhájci z Jihoafrické republiky krutě 29:28. A po krachu ve čtvrtfinále se kapitán poražených Antoine Dupont tvrdě opřel do novozélandského sudího Bena O’Keeffeho. „Rozhodování zaostávalo za úrovní zápasu,“ cítila křivdu hvězdná mlýnová spojka, jež skončila v slzách.

Jen čtyřiadvacet dní poté, co si při čelní srážce s namibijským protivníkem zlomil lícní kost a musel podstoupit operaci, se francouzský kapitán Antoine Dupont vrátil na hřiště. S ochranou čepičkou a před 80 000 fanoušky na pařížském Stade de France vedl svůj tým šestadvacetiletý borec do semifinále světového šampionátu. Přes velký výkon ho tam nedostal. A poté pro ragby dost necharakteristicky obvinil ze špatné práce hlavního rozhodčího Bena O’Keeffeho.

„Jsme teď všichni zklamaní a frustrovaní. Ještě si prohlédneme záběry, ale je zřejmé, že zcela zjevné zákroky nebyly odpískány. Nechci být kyselým poraženým, ale rozhodování zaostalo za úrovní zápasu,“ kritizoval nejlepší světový ragbista z roku 2021, jehož zdrcený tým přišel do šatny po zápase utěšovat francouzský prezident Emanuel Macron.

V centru diskutabilní hry byl dvoumetrový hromotluk v dresu Springboks Eben Etzebeth. Ten už v sedmé minutě za francouzského vedení 7:0, když domácí byli opět pár metrů od položení další pětky, sáhl jednou rukou do přihrávky útočícího týmu. Ač šlo o velmi těsný výrok, sudí rozhodl, že tečovaný míč směřoval dozadu, což Etzebetha uchránilo od žluté karty a JAR od možné trestné pětky. „Mohli jsme vést 14:0, místo toho to bylo za chvíli 7:7,“ povzdechl si francouzský kouč Fabien Galthie. I on musel obdivovat strhující hru prvního poločasu, v němž za úvodních 31 minut položily týmy šest pětek, což je rekord vyřazovacích bojů MS.

Francouzi díky trestnému kopu vyhráli úvodní poločas 22:19 a po přestávce svůj náskok ještě navýšili na 25:19. Etzebeth ještě před koncem poločasu dostal žlutou kartu za nečistou skládku Uini Atonia, během níž dvoumetrový obr takřka v pokleku narazil neúmyslně hlavou do tváře reprezentanta Francie. Mlčky vyslechl verdikt rozhodčího, omluvil se postiženému a odkráčel pykat. Vyloučení na deset minut stačilo, po přezkoumání se červené kartě vyhnul. Ba co víc, na trestné sedačce se vydýchal a v 67. minutě položil za použití brutální hrubé síly rozhodující pětku utkání. Ve spojení se ziskem míče v úvodním dějství, které vedlo ke skórování Cheslina Kolbeho, se stal největší tváří vítězného týmu.

To Francouzi těžce polykali zklamání. Po světových jedničkách Irech skončili ve čtvrtfinále i oni, druhý tým ragbyového žebříčku. Po čtyřech letech a osmnácti zápasech domácí neporazitelnosti padli v ten nejhorší moment.

„Poučíme se a tyhle zkušenosti ještě prodáme,“ slíbil Dupont, kapitán jednoho z nejmladších týmů na světovém šampionátu. Francouzi musí čekat na první historický titul mistrů světa další čtyři roky, tak třeba příště v Austrálii…