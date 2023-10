Mašina na pětky. Rekord MS Jordanovi ovšem unikl, spoluhráč mu nepřihrál

Hvězdou přesvědčivého triumfu All Blacks nad Argentinou (44:6) v semifinále mistrovství světa byl křídelník Will Jordan, který položil tři pětky a vyrovnal rekord v počtu pětek na jednom šampionátu. Mohl už být králem dějin, spoluhráč Richie Mo’unga mu ale v jasné pozici nepřihrál.

Nový Zéland v semifinálovém zápase Argentinu jasně přehrál a v závěru šlo už jen o možný přepis historie. Jordan se díky třem položením během zápasu dostal na bilanci osmi pětek od začátku turnaje a další by se posunul do čela historických tabulek. Mo’unga mu těsně před koncem mohl přihrát do jasné pozice, místo toho ale postupoval sám a byl složen metr před brankovištěm.

„Richie mi už během kariéry pomohl k tolika pětkám. Nemám s tím žádný problém,“ usmíval se Jordan po zápase.

Pětadvacetileté křídlo má v reprezentačních startech za All Blacks vynikající bilanci. V pátečním zápase proti Argentině hrál za Nový Zéland jubilejní třicátý zápas a dostal se už na počet 31 pětek.

„Nejsem ten, který by sledoval statistiky. Mám rád, když týmu pomůžu ve hře. Není to o skórování pětek, protože, často jenom chytím míč a skočím si pro pětku. Pro mě to není to nejdůležitější,“ řekl Jordan.

Na letošním světovém šampionátu položil už osmkrát, čímž se o dvě pětky dostal do čela pořadí před Francouze Damiana Penauda. Zároveň se dostal na hodnotu maximálního počtu pětek během jednoho MS.

Dosavadní rekord drží tři legendy. Osm pětek poprvé položil Novozélanďan Jonah Lomu v roce 1999 a pak to zopakovali i Jihoafričan Bryan Habana v roce 2007 a další Novozélanďan Julian Savea v roce 2015.

„Beru to s velkou pokorou. Tihle kluci jsou ragbyovými legendami. Zvlášť na pozici, kde hraju, byli průkopníci křídelní hry, je to docela cool,“ řekl Jordan.

Celkový rekord historie světových šampionátů drží Lomu a Habana s patnácti položenými pětkami. Jordan ujišťuje, že víc než jakákoli osobní statistika je pro něj týmový úspěch.

„Všichni jsme tu pro to, abychom vyhráli mistrovství světa v ragby. Budu úplně spokojený, pokud budu mít ve statistice nulu, ale dokončíme naši práci,“ řekl Jordan. „Je to klišé, ale je to týmová hra a všichni se soustředíme na to, čeho chceme dosáhnout. Snad v tom budu hrát roli.“