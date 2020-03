Šipkař Sedláček přijde kvůli nouzovému stavu o turnaje PDC: Zdraví je přednější! | iSport.cz

Plán českého šipkaře Karla Sedláčka byl jasný, pokusit se v pátek kvalifikovat na European Tour, o víkendu pak dojít co nejdále v sedmém a osmém turnaji Players Championship, které se uskuteční v anglickém Barnsley. To však vzalo za své.

Vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli šíření koronaviru Sedláčka na Ostrovy nepustí. PDC zatím neohlásila, že by své turnaje rušila, a tak se tentokrát uskuteční bez českého hráče.

„Už jsem měl trénovat v Barnsley na dvě kvalifikace European Tour a posléze další turnaje Players Championship. Bohužel dění v České republice a vůbec situace v Evropě ohledně koronaviru mě donutila k tomu, abych na turnaje neodlétal,“ uvedl „Zlej Kája“.

Neúčast na akcích PDC ho mrzí, ale zároveň si uvědomuje, že jsou přednější věci. „Je to škoda, ale turnajů bude ještě hodně. Člověk nechce nic podceňovat, hlavně co se týče zdraví rodiny a okolí, to je v tomto případě na prvním místě,“ ví Sedláček.

„Budu mít teď měsíc čas na individuální přípravu. Vůbec mi to nevadí, trénink je potřeba. Věřím, že se ke mně přidá hromada mých šipkových kamarádů a rozhodně se nudit nebudeme. Budu mít i trochu času pro sebe, abych si zařídil další věci ohledně stavby a práce,“ řekl k svým plánům.

„Je to taková nevítaná pauza, ale doufám, že se to výhledově zlepší a situace všude dospěje k tomu, že se cestování opět uvolní a napětí nebude tak veliké. Tento víkend a dalších prozatímních třicet dní tedy zůstávám doma. Držte palce při tréninku,“ dodal „Zlej Kája“.