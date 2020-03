Šipkař Sedláček o UK Open: Skvělý start mě překvapil. Snad se vrátím | iSport.cz

Jako vůbec první Čech v historii se zúčastnil UK Open, jednoho z majorů Professional Darts Corporation (PDC). Český šipkař Karel Sedláček prošel do třetího kola, což mu vyneslo 1000 liber (téměř 30 tisíc korun) do světového žebříčku. „Na jednu stranu super, ale na druhou škoda, protože to mohlo jít ještě dál,“ uvedl v rozhovoru pro iSport.cz „Zlej Kája“.

Jak zpětně hodnotíte svou premiérovou účast na UK Open?

„Byl jsem nadšený z prvního zápasu, druhý byl také povedený. Bohužel třetí nevyšel podle představ. Myslím si, že jsem mohl jít ještě dál, což jsem si v duchu přál, protože pak se formát rozšiřoval na deset vítězných legů (pozn. red. - první tři kola se hrála na šest vítězných legů), tam by to bylo zase daleko zajímavější. Z vyřazení jsem proto byl trochu rozmrzelý, nezavřel jsem tam nějaké dvojnásobky a soupeř to urval pro sebe.“

Překvapil vás skvělý vstup do turnaje? První zápase jste vyhrál nad Adamem Huntem 6:0, ve druhém vedl nad Barriem Batesem 4:0 (nakonec 6:2)?

„Musím přiznat, že mě to opravdu trochu překvapilo. Na druhou stranu dokud člověk nedosáhne šestého vítězného legu, tak zápas vyhraný není. I Adam měl možnost ve třech hrách zavírat, ale netrefil – mohlo to být třeba 3:3 a bylo by to zajímavé. Výhra 6:0 je proto skvělý výsledek, nevidí se úplně tak často. I s Barriem jsem měl zápas pod kontrolou. Celkově mi v těchto dvou soubojích šlo dobře zavírání, byly tam i vysoké náhozy, takže jsem byl spokojený.“

Co rozhodlo duel s Joem Murnanem (3:6), který znamenal vyřazení?

„Hodně jsem se trefoval okolo triplu 20, nepadaly mi tam 140. Házel jsem 83, 95, pořád to chodilo okolo. Zároveň jsem nedokázal zavřít tři klíčové legy. Zápas jsem mohl vyhrát, bohužel ale to, co se mi dařilo v předešlých dvou utkáních, se tentokrát nevedlo. Možná tam byla menší koncentrace, nevím… Bylo to ale hlavně o zavírání, že jsem neproměnil své šance.“

Berete výsledek na UK Open pozitivně, nebo je třetí kolo zklamáním?

„Člověk to musí určitě brát pozitivně. Před turnajem jsem měl jasný cíl, zkusit porazit Adama Hunta a pak se uvidí dál. Musíte jít zápas od zápasu, každý je jiný. Můžete zahrát průměr přes sto bodů na tři šipky, ale hned potom se potácet kolem pětaosmdesáti, i když třeba vyhrajete. Jak jsem ale říkal, je to zejména o zavírání. S Murnanem se mi nedařilo, bylo to o kousky, ale double tam nepadl. On je takový hráč, že když mi sebral servis a šel do vedení 4:3, tak už si to pohlídal.“

Nemrzelo vás, že jste se nedostal na hlavní podium?

„Celý ten komplex je obrovský, je to velice zajímavé a pro diváky je hlavní podium perfektně postavené. Začínal jsem na dvojce, což bylo takové minipodium, streamované. To, že jsem se nedostal na hlavní, mě trochu mrzí, ale člověk nemůže hned zvládnout vše najednou. Celkově to bylo pěkné a doufám, že si tam ještě někdy zahraju. Už budu vědět trochu kde co je. Je to pořád o sbírání zkušeností.“

Dotkly se vás na místě nějak problémy s koronavirem?

„PDC vydala reguli, že když si hráč nebude chtít preventivně s někým podat ruku, tak nemusí, že se to nebude brát jako projev neúcty. V tom to bylo volnější. Byl jsem na UK Open i s rodinou a do areálu nesměly děti pod šestnáct let. Nevím, jak to ostatní vnímají, ale zatím se nic neruší, turnaje se hrají, tak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“

Turnaj ovládla světová jednička Michael van Gerwen. Ve čtvrtfinále a semifinále dokázal zahrát průměr přes 110 bodů na tři šipky, navíc uzavřel leg na devět šipek. Co k jeho výkonu říct?

„Absolutní fantazie. Když si vezmete, že byl pod obrovským tlakem, čekají s partnerkou narození druhého potomka. Už před turnajem hlásil, že se může z minuty na minutu odhlásit a odjet za manželkou. Byl v určitém stresu, větším než obvykle, ale bravurně to ustál. Měl namále v šestnáctifinále, když vyhrál těsně 10:9, nebyl moc výrazný a bylo vidět, že mu něco hlodá v hlavě, ale jinak ukázal obrovskou suverenitu a předvedl skvělé výkony.“

NINE-DARTER!!!!



Michael van Gerwen lands perfection AGAIN at the Ladbrokes UK Open!



That was never in doubt, was it! pic.twitter.com/q1f6C0yekO — PDC Darts (@OfficialPDC) March 8, 2020

Vás teď čekají kvalifikace na European Tour a o víkendu dva turnaje Players Championship. Hrál jste už s Peterem Wrightem či Robem Crossem. Chtěl byste teď narazit třeba na Van Gerwena?

„Určitě bych se tomu nebránil. Spíše jde o to, že člověk se musí snažit, aby vyhrál nějaké zápasy, pak tam automaticky tito soupeři budou nabíhat. Je to ale samozřejmě i o losu. Každý hráč, i když to není třeba úplně televizní hvězda, tak je tam skvělý a je schopný hrát průměr přes sto bodů. Když si zahrajete s nějakou superhvězdou, je to o to větší zážitek. To už je ale taková třešnička na dortu. Proto bych tyto soupeře raději potkával třeba od třetího kola dál, než dostat „čočku“ v prvním kole. I když zas na druhou stranu jsem říkal, že je lepší tyhle hráče chytit první zápas, kdy nejsou až tak rozehraní, ale ono nerozehrání se u nich často ani moc nepozná.“

Na posledních dvou turnajích Players Championship jste neprošel přes první kolo. Máte nyní cíl, kam byste to chtěl dotáhnout?

„Každý vyhraný zápas je super. Když se jich podaří co nejvíc, tak je to jenom dobře, jak pro sebevědomí, tak i ohledně financí do žebříčku a upevnění si své pozice v něm. Vždy se chci dostat co nejdál, ne pokaždé se to ale povede. Byl bych šťastný, kdybych si nějaké čtvrtfinále, semifinále mohl zahrát. Doufám, že se to sejde a poštěstí se mi to.“

Karel Sedláček na UK Open 2020

1. kolo: Karel Sedláček (94,9) - Adam Hunt (87,6) 6:0

2. kolo: Karel Sedláček (87,5) - Barrie Bates (82,4) 6:2

3. kolo: Joe Murnan (91,3) - Karel Sedláček (83,0) 6:3