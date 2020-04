Změna v čele Premier League. Rosí a Ondo se dočkali prvních vítězství | iSport.cz

Středeční šipkový večer odstartoval soubojem Michala Šmejdy s Alexandrem Maškem, který skončil jasným vítězstvím prvního jmenovaného 6:0. „Hra je dobrá, jen mě trochu mrzí doubly, při nich pořád cítím nejistotu,“ uvedl po zápase Šmejda, který si připsal druhé vítězství bez ztráty legu. Jeho soupeře mohly těšit alespoň dva 180bodové náhozy, díky nimž putovalo dalších 1000 korun na boj proti koronaviru.

V druhém duelu vyzval David Rosí, který dosud čekal na první výhru, Pavla Jirkala. Oba hráči si dlouho drželi podání, ale za stavu 3:3 uzavřel Jirkal 121 bodů, když trefil poslední šipkou bullseye (přesný střed) a dostal se do vedení. Jenže hned v následujícím legu mu Rosí krádež hry oplatil a do konce utkání už svůj servis nepustil. Po výhře 6:5 si tak Rosí připsal první bod do tabulky. „Konečně se mi podařilo vyhrát. Náhozy byly dobré, ale doubly mě stále zlobí. Bylo to trápení, bojuji sám se sebou, ale snad to už bude jen lepší a lepší,“ doufá Rosí, který duel ozdobil dvěma náhozy 180, rovněž svými prvními v soutěži.

I v třetím utkání došlo na premiérové vítězství. Radoval se z něj, a to doslova, Michal „Máchal“ Ondo, když dokázal udolat Ondřeje Kysilku 6:4. Ondo v zápase předvedl velký obrat z 1:3 na 5:3. „Prožívám emotivně každý zápas. Už jsem potřeboval vyhrát. Minulý týden se to nepovedlo, chtěl jsem to zlomit. Dokázal jsem se vrátit do zápasu a konečně potvrdit, že hrát umím,“ těšilo Onda.

V následujícím střetnutí proti sobě stanuli dosavadní sousedi v tabulce. Druhý Daniel Barbořák potvrdil své lepší postavení v soutěži a třetího Davida Píska porazil 6:2, ačkoliv se v posledním legu trápil na doublu. K vítězství pomohly Barbořákovi skvělé náhozy. Ještě v pátém legu držel průměr 104 bodů na tři šipky. „Pak jsem ale začal míjet. To je můj problém. Házel jsem osmdesát pět, osmdesát tři,“ okomentoval pokles ze závěru utkání Barbořák, který nakonec duel uzavřel s průměrem lehce pod 90 bodů.

Závěr čtvrtého hracího dne přinesl první porážku Adama Gawlase. Ten podlehl 2:6 Vítězslavu Sedlákovi. „Nemůžu tomu uvěřit. Jsem ale rád, že jsem se konečně zapsal i sto osmdesátkami,“ těšilo vítěze, který trefil svá první dvě maxima v soutěži.

Výsledky 4. kola Tipsport Premier League 2020

Michal Šmejda - Alexander Mašek 6:0

David Rosí - Pavel Jirkal 6:5

Ondřej Kysilka - Michal Ondo 4:6

David Písek - Daniel Barbořák 2:6

Adam Gawlas - Vítězslav Sedlák 2:6

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 21:12 3 2. Michal Šmejda 20:11 3 3. Adam Gawlas 20:13 3 4. Vítězslav Sedlák 22:15 3 5. Ondřej Kysilka 18:17 2 6. David Písek 16:16 2 7. Pavel Jirkal 20:20 1 8. Michal Ondo 16:22 1 9. Alexander Mašek 11:23 1 10. David Rosí 8:23 1

Program 5. kola (čtvrtek 16. dubna od 20 hodin)

Ondřej Kysilka - David Rosí

Michal Šmejda - Michal Ondo

Adam Gawlas - Alexander Mašek

David Písek - Pavel Jirkal

Vítězslav Sedlák - Daniel Barbořák