Barbořák opanoval souboj o čelo Premier League. Ondo vyhrál potřetí v řadě | iSport.cz

Hrací večer odstartovali Michal Ondo s Davidem Pískem. Po vyrovnaném startu zápasu dokázal Písek odskočit na 4:2, ale Ondo potvrdil formu z minulého týdne, zápas zvrátil, zvítězil 6:5 a připsal si třetí výhru v řadě. Pískovi nepomohly ani tři náhozy 180. „Mrzí mě moje nevyrovnanost hry. I dneska byl průměr špatný. David byl asi nervózní, já to ustál. Doufám, že se postupně dostanu do první čtyřky,“ okomentoval duel Michal „Máchal“ Ondo.

Adam Gawlas následně porazil vysoko 6:1 Davida Rosího, přestože se průměr obou hráčů pohyboval nad 84 bodů na tři šipky. Osmnáctiletá naděje předvedla zavření 121, kterým zvyšovala na 3:0. Rosí zase svůj jediný leg uhrál tak, že ho zavřel na pouhých 11 šipek. „Dal jsem na rady kamarádů, zapnul jsem si počítačové hry, vyčistil si hlavu a šel si pak jen tak zahrát. Když jsem vedl 4:1, tak už jsem tomu nechal trochu volný průběh, ale příště chci hrát do poslední šipky. A ne že když vyhrávám, tak si říct: Dobře, konec,“ káral se přes vysokou výhru Gawlas.

V duelu Pavla Jirkala s Ondřejem Kysilkou si na úvod oba hráči sebrali podání, nicméně poté si servis drželi. Až za stavu 4:3 dokázal Kysilka odskočit na rozdíl dvou legů. V další hře ale nevyužil šipky na ukončení zápasu a dovolil Jirkalovi opět snížit. V další hře už ale Kysilka zápas ukončil a mohl se radovat z výhry 6:4. „Známe se s Pavlem dobře, několikrát jsme spolu trénovali, navíc u něj pracuji. Byl jsem ze zápasu hodně nervózní. Měl jsem kliku, že Pavel neproměnil pár doublů. Bylo to spíš o štěstí, než že by se projevil nějaký um,“ konstatoval Kysilka, který má na kontě čtyři výhry.

Další střetnutí zahájil velmi dobře Alexander Mašek, když se ujal nad Vítězslavem Sedlákem vedení 3:0. Jenže druhý jmenovaný poté zabral a podařilo se mu srovnat na 3:3. Za stavu 4:4 ale Mašek znovu soupeři sebral servis a v následující hře dovedl zápas do vítězného konce. „Hrálo se mi dobře. Panovala zdravá nervozita, ale jsem spokojený. Víťa hrál pěkně, ukázal vysoké náhozy, ale naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ těšil zisk bodu Maška.

Na závěr šestého hracího dne došlo na souboj prvního s druhým. Daniel Barbořák v něm skvělou hrou dominoval a Michala Šmejdu přejel 6:0. Svůj výkon korunoval nejvyšším možným zavřením (170) v posledním legu. „V prvním a druhém legu jsem se třepal a rozhazoval, ale pak to ze mě spadlo a byl jsem strašně moc v pohodě,“ uvedl po své páté výhře v Premier League Barbořák.

Výsledky 6. kola Tipsport Premier League 2020

Michal Ondo – David Písek 6:5

David Rosí – Adam Gawlas 1:6

Pavel Jirkal – Ondřej Kysilka 4:6

Alexander Mašek – Vítězslav Sedlák 6:4

Daniel Barbořák – Michal Šmejda 6:0

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 33:16 5 2. Adam Gawlas 30:20 4 3. Ondřej Kysilka 30:25 4 4. Vítězslav Sedlák 30:27 3 5. David Písek 27:24 3 6. Michal Šmejda 25:23 3 7. Michal Ondo 28:32 3 8. Alexander Mašek 23:31 3 9. Pavel Jirkal 26:32 1 10. David Rosí 13:35 1

Program 7. kola (čtvrtek 23. dubna od 20 hodin)

Pavel Jirkal – Alexander Mašek

Michal Ondo – Daniel Barbořák

Ondřej Kysilka – Michal Šmejda

Adam Gawlas – David Písek

David Rosí – Vítězslav Sedlák