Barbořák potvrdil v Premier League post lídra. Rosí a Jirkal na hraně vyřazení | iSport.cz

Hned úvodní duel nabídl zajímavé drama. Jak Pavel Jirkal tak Alexander Mašek by si jej ale určitě představovali jinak. Ačkoliv předvedli řadu vysokých náhozů, ani jednomu se nedařilo na doublech a k vidění bylo několik brejků. Ten klíčový udělal za stavu 3:2 Mašek, když odskočil na rozdíl dvou legů. Tento náskok udržel až do konce a zvítězil 6:4. „Bylo to utrpení,“ konstatoval po zápase vítěz, s čímž souhlasil i Jirkal, který se dostal na hranu vyřazení po úvodní devítikolové části. „Zaplaťpánbůh za ten bod. Když se člověk podívá na tabulku, tak jsem byl poprvé v turnaji nervózní,“ přiznal Mašek.

Následně vyzval Michal Ondo, který vyhrál poslední tři duely, průběžně vedoucího muže soutěže Daniela Barbořáka. Druhý jmenovaný potvrdil, že mu česká obdoba Premier League vskutku sedí a své postavení v tabulce potvrdil. Rychle se ujal vedení 3:0, a ačkoliv se později trochu trápil na doublech, získal „Danchez“ bod za výhru 6:1. „Vždy si říkám, že chci udělat aspoň jednu výhru za týden, tedy dva hrací dny. Teď jsem zvítězil dvakrát, takže jsem maximálně spokojený. Nečekal jsem, že soutěž povedu. Odreagovávám se a myslím, že moje hra je lepší a lepší,“ těší Barbořáka.

Třetí duel 7. kola mezi Ondřejem Kysilkou a Michalem Šmejdou začal tak trochu kuriózně. V prvních pěti hrách vyhrál vždy hráč, který vstupoval do legu až jako druhý, navíc leg vždy uzavřel doublem 20. Následně Šmejda získal svůj servis a ujal se vedení 4:2, ale náskok neudržel a Kysilka vyrovnal. Obrat ale Šmejda nepřipustil a další dva legy uhrál pro sebe a zvítězil 6:4. „Konečně dobrý výkon. Když soupeř srovnal na 4:4, tak jsem znervózněl, ale dopadlo to dobře,“ radoval se Šmejda z důležité čtvrté výhry, která mu zajistila účast v další fázi soutěže.

V souboji českých nadějí porazil osmnáctiletý Adam Gawlas o čtyři roky staršího Davida Píska. Od stavu 2:2 získal tři legy v řadě Gawlas, ale následně se podařilo Pískovi vyrovnat, když využil soupeřova zaváhání na doublech. O vítězi tak musel rozhodnout až závěrečný jedenáctý leg. V něm udržel lépe nervy Gawlas a výhrou 6:5 se odpoutal od soupeřů na druhém místě. „Ve chvíli, kdy jsem vedl, tak mi přišlo, že David házel malé náhozy. Na základě toho jsem asi trochu upustil a bylo to vidět, protože jsem nehrál to, co umím. Poslední leg jsem ale pěkně prodýchal, soustředil se na každou šipku a bylo to platné. Vyhrál jsem, jsem rád,“ popsal pocity po zápase Gawlas.

Závěrečný zápas sedmého hracího večera pro sebe získal Vítězslav Sedlák, který si poradil s posledním mužem tabulky Davidem Rosím 6:1. Hned dvakrát se oba hráči nezdary na dvojnásobcích dostali až k doublu 1, přičemž obě hry ukořistil Sedlák. „Jsem ostuda a všem co se dívají se omlouvám. Na tenhle zápas budu chtít hodně rychle zapomenout. Moje doubly jsou fakt skvělý,“ okomentoval ironicky své zavírání Sedlák.

Výsledky 7. kola Tipsport Premier League 2020

Pavel Jirkal – Alexander Mašek 4:6

Michal Ondo – Daniel Barbořák 1:6

Ondřej Kysilka – Michal Šmejda 4:6

Adam Gawlas – David Písek 6:5

David Rosí – Vítězslav Sedlák 1:6

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 39:17 6 2. Adam Gawlas 36:25 5 3. Vítězslav Sedlák 36:28 4 4. Michal Šmejda 31:27 4 5. Ondřej Kysilka 34:31 4 6. Alexander Mašek 29:35 4 7. David Písek 32:30 3 8. Michal Ondo 29:38 3 9. Pavel Jirkal 30:38 1 10. David Rosí 14:41 1

Program 8. kola (29. dubna od 20 hodin)

Michal Ondo – David Rosí

Alexander Mašek – David Písek

Adam Gawlas – Pavel Jirkal

Daniel Barbořák – Ondřej Kysilka

Vítězslav Sedlák – Michal Šmejda