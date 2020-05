Mašek dotáhl v šipkařské Premier League Barbořáka. Ten padl se Šmejdou | iSport.cz

V pořadí 11. hrací večer odstartoval souboj mladých pušek Adama Gawlase s Davidem Pískem. První jmenovaný vstoupil do zápasu lépe a ujal se rychle vedení 4:0. „Šterk“ ale poté zabral a korigoval na 3:4. Od té doby už si ale hráči dokázali podržet svůj servis a Gawlas dovedl utkání k výhře 7:5. „David nebyl v úvodu asi moc rozehraný. Pak se ale rozjel, což bylo znát. Pomohlo mi zavření 123. Bylo to těžké utkání. V jednu chvíli už jsem myslel, že je to konečná,“ okomentoval zápas Gawlas, který mohl duel ukončit ještě o leg dříve, ale promarnil čtyři šipky na vítězství: „Říkal jsem si, máš čtyři šipky, tu jednu vypusť, pak to z těch třech dáš. Nic se nemá vypustit. Od toho tu ale jsme, abychom nabrali i zkušenosti.“

Michal Šmejda měl v dalším utkání spadeno na Daniela Barbořáka, kterému chtěl oplatit porážku z první fáze (0:6). Odplata se mu nakonec povedla. Během celého utkání nepustil „Dancheze“ ani jednou do vedení a ačkoliv za stavu 3:1 nechal soupeře srovnat, dotáhl duel k výhře 7:4. „Všechno je otevřené, šance jsou vyrovnané. Každý může zahrát top hru a dostat se v tabulce výš,“ uvedl po zápase Šmejda, jenž chce zabojovat o místo v nejlepší čtyřce, která postoupí do semifinále.

Jak klíčovou roli může sehrát rozhoz o to, kdo bude do zápasu začínat, ukázala bitva mezi Alexandrem Maškem a Vítězslavem Sedlákem. Hráči si za stavu 2:2 v dalších dvou lezích sebrali podání, ale jinak vždy zvítězil šipkař, který do hry začínal. O vítězi musel rozhodnout až poslední 13. leg, do kterého začínal Mašek. Svou výhodu využil a připsal si sedmou výhru v soutěži v řadě, tentokrát 7:6.

Málem ale dobře rozehraný poslední leg Mašek k výhře nedotáhl. Nejprve se ho totiž pokusil ukončit trefením středu terče (50), ačkoliv měl čas připravit si jiný double, ale ten nezasáhl a nakonec minul tři šipky na vítězství. Souboj ukončil až zásahem dvojnásobku 1. „Asi by se muselo vypípat, co jsem si v tu chvíli o sobě myslel, ale hrajeme to i pro diváky,“ řekl po zápase Mašek, kterému se ale jinak na doublech dařilo a zápas, ve kterém měli se Sedlákem oba průměr nad 85 bodů na tři šipky, zakončil s průměrem zavírání 50 procent. „To je nádhera, krása. Hodně mě nakoplo, že mě zavírání drželo a mohl jsem se o něj opřít.“

Druhé kolo druhé fáze uzavřel souboj Michala Onda s Ondřejem Kysilkou, ve kterém si hráči hned šestkrát sebrali podání a nestále se přelévalo skóre ze strany na stranu. Utkání dospělo do rozhodujícího 13. legu, do kterého začínal Kysilka, čehož využil a zvítězil 7:6. „Paráda, jsem rád. Chtěl jsem zvítězit. Mám takový cíl, vyhrát alespoň jednou za týden, což se zatím daří,“ těšilo Kysilku.

Celkově hráči přidali dalších 11 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 103 náhozů 180 a získali tak částku 51 500 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém můžete i vy přispět libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 11. kola Tipsport Premier League 2020

Adam Gawlas – David Písek 7:5

Michal Šmejda – Daniel Barbořák 7:4

Alexander Mašek – Vítězslav Sedlák 7:6

Michal Ondo – Ondřej Kysilka 6:7

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 58:40 8 2. Alexander Mašek 55:53 8 3. Adam Gawlas 59:44 7 4. Vítězslav Sedlák 58:51 6 5. Ondřej Kysilka 56:53 6 6. David Písek 55:49 5 7. Michal Šmejda 48:50 5 8. Michal Ondo 53:59 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

* hráči na 9. a 10. místě nepostoupili do druhé fáze soutěže

Program 12. kola (středa 13. května od 20 hodin)

Ondřej Kysilka - Vítězslav Sedlák

Michal Šmejda - Michal Ondo

David Písek - Alexander Mašek

Adam Gawlas - Daniel Barbořák