Prokletí trvá. Čeští šipkaři na MS těsně padli s nasazenou Belgií a končí

Karel Sedláček (vlevo) a Adam Gawlas reprezentovali Českou republiku na šipkařském World Cup of Darts • Facebook/PDC CZ/SK Fan Club

Karel Sedláček (vlevo) a Adam Gawlas reprezentovali Českou republiku na šipkařském World Cup of Darts • Facebook/PDC CZ/SK Fan Club

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí • Repro Nova Sport 2

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí • Repro Nova Sport 2

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí • Repro Nova Sport 2

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí • Repro Nova Sport 2

Dramatické 1. kolo World Cup of Darts, světového šampionátu reprezentací, skončilo smutkem českých šipkařů Karla Sedláčka a Adama Gawlase. Bitva do posledního legu s pátými nasazenými Belgičany Kimem Huybrechtsem a Dimitrim van den Berghem přinesla nejtěsnější porážku 4:5. Češi tak ani letos neprolomili prokletí úvodního kola.

Byť Karel Sedláček odstartoval české působení na šampionátu náhozem 180, byl to soupeř, kdo ukořistil první leg, do kterého začínal. Vzápětí Češi srovnali, a to i díky druhé Sedláčkově 180. Nastartovali tím povedenou část zápasu.

Ve třetím legu došlo na drama při zavírání, a když Huybrechts nevyužil čtvrtou belgickou šipku na zisk hry, přišel trest v podobě Sedláčkem trefeného dvojnásobku a Češi se ujali vedení 2:1. Získali tím zároveň brejk. Čtvrtá hra přinesla třetí maximum 180 „Zlého Káji“ a společnými silami s Gawlasem odskočili na 3:1.

Poté ale Belgičané zabrali. Nejprve snížili na 2:3, a když v šesté hře čeští hráči třikrát nedokázali zasáhnout během svých pokusů ani jeden triple, využili hráči Belgie svůj náskok a vzali si brejk zpět - 3:3.

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí







21 zobrazit galerii

V sedmém legu předvedl nához 180 Gawlas, Sedláček měl příležitost k tomu, aby opět poslal Čechy do vedení, ale nevyužil šipky na ukončení legu, který nakonec získal soupeř a dokonal obrat z 1:3 na 4:3.

V osmém legu tak potřebovali Češi zvítězit. Gawlasovi se nejprve nepodařilo uzavřít 58, ale Van den Bergh si neporadil s 87, a tak následně získal Sedláček hru pro český výběr.

O postupujícím do 2. kola tak rozhodl až závěrečný devátý leg, do kterého začínali Belgičané, díky vítězství v předzápasovém rozhozu na střed, kdy Sedláček sice zasáhl 25, ale Huybrechts dokázal trefit absolutní střed (50).

To se ukázalo jako klíčové. Byť Češi drželi krok, Huybrechts s Van den Berghem využili lepší výchozí pozici a v posledním legu už české duo nepustili k pokusům na double. Tuzemští šipkaři tak padli 4:5 a ani tentokrát nedokázali projít do druhého kola.

České výsledky na World Cup of Darts od roku 2015

2020: 1. kolo Belgie 4:5

2019: 1. kolo Polsko 2:5

2018: 1. kolo Anglie 3:5

2017: 1. kolo Nizozemsko 1:5

2016: 1. kolo Čína 3:5

2015: 1. kolo Rakousko 2:5