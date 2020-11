Šipkař Sedláček končí na majoru v osmifinále. Úžasné zkušenosti, řekl

Do klání, kterého se účastní 64 nejlepších hráčů z žebříčku série 23 turnajů Players Championship vstoupil Sedláček v pátek. V prvním kole byl jeho soupeřem Polák Krzysztof Ratajski, nasazená pětka. A „Zlej Kája“ naservíroval jedno z prvních překvapení turnaje, když zvítězil 6:4.

„Chvílemi na mně byla deka, zápas to byl moc těžký. Krzysztof měl skvělé náhozy, naštěstí nezavíral, to mě posílalo do hry a já jsem to se štěstím zavřel,“ okomentoval své první vystoupení na posledním majoru sezony.

V druhém kole čekal Sedláčka Madars Razma. Lepší vstup do utkání měl Lotyš, který se ujal vedení 3:1. „Byl jsem hrozně nervózní. Při rozhazování jsem hrál perfektně, pak ale přišel zápas a já se vůbec na podiu nemohl najít. Měl jsem strašně tuhou ruku a vůbec to nešlo. Naštěstí mi pomohl Madars, který také nebyl úplně stoprocentní a dal mi nějaké příležitosti,“ uvedl po utkání Sedláček.

„Zlej Kája“ dorovnal a zápas nakonec rozhodl až závěrečný 11. leg. V něm předvedl Sedláček majstrštyk, když uzavřel 160, a po výhře 6:5 se radoval z postupu do osmifinále. „I když jsem prohrával 1:3, tak jsem měl sílu to otočit. Vysoké zavření v posledním vražedném legu bylo velké štěstí, to ale k šipkám patří,“ konstatoval šťastný český šipkař.

Stopku Sedláčkovi vystavil až v osmifinále King. Po nezdarech na doublech ztratil „Zlej Kája“ své úvodní tři servisy a rychle prohrával 1:6. V druhé polovině střetnutí Angličan už své vedení nepustil a zvrat Sedláčkovi nedovolil. Jediný Čech s PDC Tour Card padl 5:10. „I když jsem nezavíral, tak jsou to pro mě další úžasné zkušenosti. Jsem rád, že můžu být součástí tohoto kolotoče zvaného PDC," řekl Sedláček, kterého v pondělí čeká kvalifikace o postup na mistrovství světa.

Karel Sedláček na Players Championship Finals

1. kolo Sedláček - Ratajski 6:4 (průměry: 86,36 - 93, 63, zavírání 6/17 - 4/18)

2. kolo Sedláček - Razma 6:4 (průměry: 87,91 - 88,62, zavírání 6/16 - 5/16)

Osmifinále Sedláček - King 5:10 (průměry: 92,70 - 94,37, zavírání 5/23 - 10/25)