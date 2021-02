Gawlas parťákem šipkařských hvězd. Super věc pro komfort, těší ho

Český šipkař Adam Gawlas učinil další velký krok ve své kariéře. Čerstvě devatenáctiletý talent bude spolupracovat se Sportsman management company. Společností, která zastupuje řadu elitních šipkařů z PDC v čele s vítězem Premier League Glenem Durrantem či dvojnásobným juniorským mistrem světa a aktuálním šampionem World Matchplay Dimitrim Van den Berghem. „Je to super věc, hlavně co se týče komfortu na turnajích,“ uvědomuje si Gawlas.

„Je skutečně vzrušující, podepsat spolupráci s Adamem Gawlasem,“ přiznal nadšení šéf Sportsman management company Mac Elkin, mimochodem oceněný jako nejlepší manažer uplynulého roku.

„Sledoval jsem Adamovu kariéru a to, jak za posledního dva a půl roku postupuje. Cítím, že mám kolem sebe tým, který mu může pomoct dosáhnout jeho snů. Po jeho boku bude Dimitri (Van den Bergh), který mu bude dávat rady a tipy na určité věci. Stejně tak Glen Durrant a James Wade, kteří ho budou svými zkušenostmi dirigovat a vést. Jsem přesvědčený, že Adam má vše, co je potřeba, aby byl v tomto sportu velmi úspěšný,“ doplnil Elkin.

„Je to super věc, hlavně co se týče komfortu na turnajích. Karel Sedláček mi popisoval, jak se pak ‚týmoví‘ parťáci na turnajích podporují, takže i v tomto ohledu to bude fajn,“ uvedl Gawlas k uzavření spolupráce.

Český talent z Návsí prozradil, že se dohoda rodila delší dobu. „Při výjezdech na Development Tour se to finančně dalo zvládat, ale takhle, když jsou náklady několikrát vyšší, navíc vše ovlivňuje COVID, jsem se rozhodl definitivně spolupráci navázat. Už když jsem hrál finále MS juniorů do 18 let (rok 2019), tak jsem byl na hotelu v tréninkové místnosti právě s Macem Elkinem a Glenem Durrantem. Glen mi tam řekl: ‚Ty jsi ještě nepodepsal Maca? Lepší nabídku nedostaneš…‘ V té době jsem to ještě nepotřeboval, ale nyní to bodne,“ přiznal Gawlas.

Mimo jiné je jeho novým týmovým parťákem James Wade, se kterým se Gawlas sblížil už na Grand Slam of Darts 2020. „Asi se k němu přikloním jako k idolu,“ pochvaloval si tehdy po komunikaci s Angličanem.

„Když jsme spolu trénovali, tak měl u sebe fotku své ženy a dítěte. Řekl mi, že šipky miluje, ale zároveň je nenávidí, protože nemůže být se svou rodinou. To mě popravdě dostalo. Každý to může vnímat jinak, on patří mezi TOP hráče, tudíž tráví po turnajích a exhibicích mnoho času. Jeho slova jsou v tomto ohledu logická. Zdraví máte jen jedno a rodina je základ. I já, kdybych šipky miloval nejvíc ze srdce, nikdy bych je nepostavil před svou rodinu,“ pronesl Gawlas po Grand Slamu.

Nyní budou společně zaštiťováni společností Maca Elkina, kam kromě Van den Bergha, Wadea či Durranta patří také šampion Grand Slamu Portugalec José de Sousa či Australan Kyle Anderson.