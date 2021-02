Šipkař Gawlas je v PDC: Pecka, položil jsem tam duši! O úspěchu zprvu nevěděl

„Zatím si vůbec neuvědomuji, co se mi povedlo. Když by mi před dvěma roky někdo řekl, že se budu nyní moct měřit s takovými hráči, tak mu nebudu věřit. Je to neskutečné. Zítra ráno až se vzbudím a budu nad tím při snídani přemýšlet, tak mi to možná pořádně dojde,“ uvedl bezprostředně po zisku místa v PDC český šipkař Adam Gawlas.

Svůj postup mezi elitu pečetil vítězstvím ve čtvrtfinále středečního turnaje na Q-School v německém Niedernhausenu nad Rakušanem Rowby-Johnem Rodriguezem, kterého porazil 6:2. „Před zápasem jsem byl v žebříčku devátý, takže jsem věděl, že půjde o důležitý souboj. Netušil jsem ale, že mi výhra zajistí kartu,“ přiznal.

„Položil jsem tam duši, vydal ze sebe maximum. Nevím ani, jaký jsme hráli průměr, ani jsem nevěděl, kolik vlastně zápas skončil. V posledním legu jsem zavíral 131: hodil jsem první šipkou 51, druhou 48 a nevěděl jsem, že je ta poslední už na výhru. Po trefeném doublu jsem si ťuknul s rozhodčím a až když jsem přišel ke stolku, tak na mě zavolal Michal Šmejda (další český hráč na Q-School), že jsem vyhrál a že mám kartu,“ prozradil Gawlas, jak se dozvěděl o svém úspěchu.

Radost mu nezkazila ani následná porážka s Rusem Borisem Koltsovem, který závěrečný turnaj kvalifikační školy nakonec celý vyhrál. Gawlas mohl slavit zisk profesionální karty, kterou má z Čechů jen on a Karel Sedláček díky umístění v žebříčku složeného na základě výsledků čtyřdenního zápolení v Německu.

Gawlas zároveň přiznal, že v boji o profesionální kartu mu před posledním hracím dnem výrazně pomohl rozhovor s mentálním koučem Marianem Jelínkem. „Hned na mně poznal, že jsem skleslý a že mé myšlenky nejsou takové, jaké by měly být. Poradil mi, ať se soustředím sám na sebe, na své dýchání. Bylo to hlavně o určitém uvědomění si toho, že mi některé věci pomáhají, ať se jich držím. Myslím, že nebýt rozhovoru s ním, nepovedlo by se to. Patří mu velké díky,“ zdůraznil Gawlas.

Mladíka z Návsí nyní čeká nabitý program. Už v úterý by měl totiž odletět na první sérii turnajů. „Hned mi psal Karel Sedláček, který se také chystá, že už na úterý pořizuje letenky. Říkal jsem ale, že to začnu řešit až od čtvrtka po návratu domů, kde se na všechny moc těším. Nyní si užívám,“ podotkl Gawlas.