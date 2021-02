Čeští šipkaři na PDC Super Series. Gawlas: Uvidíme, jak to hlava snese

Už ve čtvrtek to vypukne. Vůbec poprvé bude mít Česká republika dvojí zastoupení na PDC Super Series. Ta startuje v Boltonu úvodními čtyřmi turnaji, které by v minulém roce nesly ještě název Players Championship. Šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas vyrážejí do boje, který zakončí v neděli. S čím do Anglie odlétají a jak si užívají, že budou tuzemsko reprezentovat ve dvou?

„Na první turnaje se moc těším, bude to určitě super. Věřím, že si to oba užijeme,“ řekl Gawlas před odletem na Super Series. „Dva měsíce jsem nehrál soutěžní zápas, takže jsem strašně moc natěšený,“ pronesl na Letišti Václava Havla Sedláček.

Ten už má mezi šipkařskými profesionály za sebou jeden rok, v tom následujícím bude bojovat o to, aby se v žebříčku Order of Merit dostal mezi 64. nejlepších a udržel si místo v PDC. „Cenná pro mě bude každá výhra. Opakuji to často, takže je to možná už trochu otřepané, ale kdo si to zkusí, tak pochopí, že ani jeden zápas není zadarmo a musí se pořádně zamakat, aby utkání skončilo vítězně,“ konstatoval Sedláček.

„Zlej Kája“ už nebude jediným Čechem, který se v PDC bude prát se světovou špičkou. Gawlas, čerstvě devatenáctiletý mladík z Návsí, uspěl minulý týden v kvalifikační škole. „Určitě je to nyní psychická úleva, když mám dva roky v PDC jisté. Teď toho musím využít. Dva roky se zdají jako dlouhá doba, ale rychle to uteče,“ uvědomuje si Gawlas. „Hlavním cílem bude udržet se v PDC. Samozřejmě každý turnaj, každý den chci ze sebe dát maximum a podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to hlava snese,“ dodal.

Sedláček přítomnost českého kolegy, který bude ale na turnajích zároveň jeho soupeřem, vítá. „Už jen co se týče společného cestování, je to oživení. Nyní navíc letíme i s Keanem Barrym (irský šipkař) a jeho partnerkou Bárou Hospodářskou (česká šipkařka). Tohle je pro mě opravdu balzám, oproti tomu, jak jsem cestoval minulý rok,“ těšilo Sedláčka.

Ten vstoupí do svého druhého roku v PDC, z českého dua bude tak tím zkušenějším. „Myslím, že nějaké předávání rad a informací proběhne až v průběhu samotných turnajů. Adam přijede a bude mít stejně vyvalené oči jako já před rokem. Zatím jsme si řekli jen pár základních věcí. Vše podstatné probereme na místě,“ předeslal Sedláček. „Já budu jen koukat, a když nebudu něco vědět, tak se parťáka zeptám,“ doplnil Gawlas.

Přípravu na Super Series měli čeští zástupci odlišnou. „Po Q-school jsem si dal na pár dní pauzu, abych se na turnaje víc těšil. Když hraní přetahujete, tak to není nic moc dobrého,“ nastínil Gawlas. „Co se mě týče, tak jsem čtrnáct dnů až tři týdny před turnajem trénink opravdu vyšponoval. Hlavní doladění si ale nechávám až na Ostrovy, kde ještě nějaký čas bude,“ prozradil Sedláček.