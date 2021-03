Šipkařská Premier League: velký obrat Sedláka. Tři neporažení, v čele Mašek

Druhý večer Tipsport Premier League zahájil zápas mezi Alexanderem Maškem a Martinem Zimanem. Druhý jmenovaný sice vstoupil do soutěže výhrou nad obhájcem Vítězslavem Sedlákem, ale tentokrát se mu nevedlo a s Maškem padl 1:6.

Ve druhém zápase večera se utkali dva hráči, kteří v loňské Tipsport Premier League ukázali, že se s nimi musí počítat ve všech důležitých zápasech. Byli jimi Daniel Barbořák a Vítězslav Sedlák. V začátku zápasu ukázal svou dominanci právě Barbořák a ujal se vedení 4:0. Sedlák se ovšem na terči našel, zavření 110 ho dostalo do zápasu a následujícími dvěma legy, kdy zavřel třináctou a dvanáctou šipkou, se svému soupeři přiblížil. Barbořák pak nevyužil svých příležitostí, zatímco Sedlák své ano, a i když legy byly vyrovnané, všechny na svou stranu strhl Sedlák a zvítězil 6:4.

Následně se utkali Pavel Jirkal a Martin Komora. Oba prohráli své první zápasy 1:6. První leg na svou stranu získal zkušenější Jirkal, pak se ale slova ujal Komora, získal další dva legy a šel do vedení. Jirkal se však zastrašit nenechal, své podání získal zpátky a dalších pět legů si oba své servisy drželi. V devátém legu ale přišel zlom, Komora zavřel v sedmém kole double 3, sebral Jirkalovo podání a v závěru zápasu získal důležitou výhodu. Tu v desátém legu zužitkoval, zavřel 110 a mohl se tak radovat z první výhry v Tipsport Premier League.

Čtvrtý zápas byl soubojem Michala Šmejdy a Romana Benischka. Šlo o vyrovnaný duel až do stavu 3:3. V sedmém legu ovšem Benischko získal potřebný break, následně udržel své podání a ujal se vedení 5:3. Devátý leg si Šmejda pohlídal, a připravil si tak možnost zápas zdramatizovat. Na zavírací kombinaci se v následné hře dostal, Benischko však celý leg zahrál lépe a zavřením 65 si na své konto připsal druhou výhru.

Druhé kolo uzavřel souboj dvou Janů - Holce a Hlaváčka. Zápas zpočátku vypadal jednoznačně, Hlaváček se rychle ujal vedení 4:0. Holec se ovšem nevzdal a podařilo se mu snížit na rozdíl dvou her. V ten moment ale příbramský Hlaváček začal lépe skórovat, Holcovy náhozy se naopak snížily a zápas se tak přiklonil na Hlaváčkovu stranu - 6:4.

Výsledky 2. kola

Program 3. kola - pondělí 12. 4. 2021

Jan Holec vs Vítězslav Sedlák

Roman Benischko vs Pavel Jirkal

Jan Hlaváček vs Alexander Mašek

Martin Komora vs Michal Šmejda

Daniel Barbořák vs Martin Ziman