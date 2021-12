MS v šipkách bez Sedláčka a Gawlase. Češi mají jiné želízko. Pomstí Zlého Káju?

Český šipkař Adam Gawlas (vpravo) a Ryan Searle, jeho soupeř ze skupiny na Grand Slam of Darts • Facebook/PDC CZ/SK Fan Club

Karel Sedláček (vlevo) a Adam Gawlas reprezentovali Českou republiku na šipkařském World Cup of Darts • Facebook/PDC CZ/SK Fan Club

Čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas podlehli v prvním kole World Cup of Darts páté nasazené Belgii těsně 4:5 a na turnaji končí • Repro Nova Sport 2

Radost českého šipkaře Karla Sedláčka po vítězství nad Madarsem Razmou a postupu do osmifinále Players Championship Finals • Repro Nova Sport 2

Celkem 96 hráčů z 29 zemí světa, z toho 16 nováčků a mezi nimi i Čech Roman Benecký. V londýnském areálu Alexandra Palace startuje ve středu 15. prosince mistrovství světa Professional Darts Corporation (PDC), kde bude obhajovat titul Velšan Gerwyn Price. Šipkaři si to rozdají o celkem 2,5 milionu liber (74,3 milionu korun), přičemž vítěz uzme 500 tisíc liber (14,9 milionu korun).

Mezi hvězdami PDC reprezentovali dosud Českou republiku Karel Sedláček a Adam Gawlas. Ani jeden se však na mistrovství světa nepředstaví. Nedostali se mezi 32 postupujících z žebříčku Order of Merrit, ani 32 účastníků z Pro Tour Order of Merit. Z východoevropské kvalifikace v Budapešti byl blízko startu na šampionátu „Zlej Kája“, ale ve finále padl a na klání největších es tak bude stejně jako Gawlas chybět. Vzhledem k tomu, že už nemůže vylepšit Sedláček své žebříčkové postavení, přišel zároveň po dvou letech o kartu profesionála, kterou bude případně muset vybojovat na lednové kvalifikační škole (Q-school).

Česko ale přesto svou naději na šampionátu mít bude. Právě Sedláčka totiž ve finále v Budapešti pokořil 21letý Roman Benecký (6:2). „Je to něco neuvěřitelného. Vůbec nedokážu pochopit, že jsem se na mistrovství dostal. Zní to opravdu fantasticky. Pořád jsem si říkal, jestli to není sen,“ uvedl v rozhovoru pro tn.cz s tím, že jeho cílem je vzhledem ke koronavirové situaci zejména moct nastoupit a případně se poprat o postup alespoň z prvního kola.

V něm nastoupí v pátek 17. prosince od 13:40 proti světové 38 Ryanu Joyceovi. Po roce tak bude moci pomstít „Zlého Káju“, nad jehož síly byl Joyce na posledním MS, když padl 2:3 na sety.

Benecký bude po Miloslavu Navrátilovi (2008) a Karlu Sedláčkovi (2019, 2021) třetím Čechem, který si zahraje na šampionátu PDC. „Už se nemůžu dočkat. Celou dobu jsem si říkal, že bych se chtěl kvalifikovat na některé z turnajů European Tour, ale celé jsem to přeskočil nějak hopem a najednou jedu hrát na mistrovství světa,“ prohlásil 21letý šipkař, který coby svou nástupovou skladbu zvolil hit Hey Ya od skupiny Outkast.