KARLOS SHOW: Zlej Kája a Genzer házeli po tupláku. Kolik šipky vynáší?

Na tenhle díl se hlavní muž Karlos show dlouho těšil. Karlos Vémola totiž v mládí hrával několik let šipky, dokonce se probojoval až do první ligy. S Karlem Sedláčkem, alias Zlým Kájou, si tak měl o čem povídat. Populární sport se řešil z mnoha úhlů. Mluvilo se například i o tom, že je to disciplína vzniklá v hospodách. A proto byl druhým hostem bavič, herec a bývalý tanečník Richard Genzer, který si dokonce nedávno otevřel kiosek s palačinkami. Podívejte se na celý díl.

Sport, který dokáže zaplňovat velké sportovní haly skoro jako MMA. Šipky si v posledních letech vydobyly mimořádnou popularitu. A k tomuto tématu může promluvit málokdo zasvěceněji než Karel Sedláček, jenž se v roce 2020 stal historicky prvním českým hráčem, který získal statut profesionála britské šipkařské organizace.

„Jsem tvůj velkej fanoušek,“ přivítal prvního hosta Terminátor .

„To rád slyším,“ usmíval se Sedlček.

„A málokdo ví, že jsem šipky dlouho hrál. Celou střední školu, dokonce jsem se dostal do první ligy,“ prozradil bojovník. „Hrál jsem za Katovy koně. Takže jestli tě někdy před patnácti lety porazil mladej kluk jménem Karlos, byl jsem to já. A šipky mám velice rád i kvůli tomu, že jsem patnáct let žil v Anglii. Tam jsou, nechci říci národní, ale velmi populární sport.“

Později Vémola prozradil, proč s šipkami po střední škole skončil. „U šipek se hodně pilo. Většina kolegů, se kterými jsem hrál, říkala, že nemají mušku, dokud se nenapijí. Ale dnes už je to asi brané víc jako skutečný profesionální sport, že?“

„Nejen, že je to tak braný, ale je to profesionální sport,“ reagoval Sedláček. „Když se jde hrát někam do hospody, pivko k tomu patří a člověk si to jde užít. Ze začátku jsem to tak měl i já. Šel jsem se prostě do hospody pobavit. Ale teď je to úplně nikde jinde.“

Přišla řeč i na výdělky šipkařů. „Když je člověk šikovný, tak je schopný si nějaké kačky přivydělat i tady v Česku,“ uvedl Sedláček.

„Nějaký kačky? Když se hraje mistrovství světa v Anglii, je to o půl milionu liber. Když člověk přinese domů patnáct milionů korun, to už je dobrý,“ poznamenal moderátor.

„To už je jiná liga, no,“ přitakal nejlepší český hráč.

Ve světové konkurenci

„Ty jsi porazil jednoho Angličana, bývalého mistra světa, že?“ vyptával se dál Vémola.

„Už dokonce třikrát. Roba Crosse,“ potvrdil Sedláček.

„Taky jsi hrál s mým oblíbencem Michaelem van Gerwenem. Jaké to je, zahrát si s takovým bláznem? On to hází neskutečně,“ neskrýval zápasník obdiv.

„Úplně mi jde husina po těle, když to slyším,“ přiznal rodák z Červeného Kostelce. „Hele, je to skvělý, protože jeho přístup k šipkám je neuvěřitelný. Neodflákne jedinou šipku. Před zápasem se s tebou i pobaví, řekne něco málo, i když je míň přístupný. Ale jak se přijde k terči, úplně vypne a je to fakt mašina. Zelená mašina, jak se mu říká. Chce ze sebe dostat co nejlepší výkon a doslova tě u terče rozbít. To je na něm opravdu obdivuhodný.“

Hlavní muž pořadu se vyptával i na původ přezdívky „Zlej Kája.“

„Je to patnáct možná sedmnáct let, kdy jsem na turnaji republikového charakteru porazil jednoho kluka dvakrát ve čtvrtém kole, což byl v té době opravdu dobrej počin, protože když jsi zavíral v pátým šestým, bylo to nádherný,“ vysvětlil Sedláček. Ve čtvrtým se to vidělo tak jednou za turnaj, někdy ani to ne. A mně se to povedlo dvakrát. No a někdo tam zařval ‚Ty jo, to je zlej Kája!‘ Chytlo se to a od té doby se toho držím.“

Druhého hosta pořadu uvedl Vémola v nadsázce: „A protože ten sport vznikl vlastně v hospodě, tak kdo toho ví o hospodě víc než Richard Genzer ,“ smál se bijec a na pódium vystoupal populární bavič, herec a bývalý tanečník, který si nedávno otevřel kiosek s občerstvením. Velmi záhy došlo na speciální oživení show.

„Chtěl jsem si proti Kájovi zahrát šipky, ale zrovna jsem po operaci ramene. Takže potřebuju, abys ho vyzval ty,“ vysvětlil Vémola.

„Já ho klidně vyzvu, nemám s tím jedinej problém. Akorát, že já bych držel šipku, a on házel ten terč,“ vtipkoval Genzer.

„On tě ale s největší pravděpodobností porazí…“ poznamenal moderátor.

„Ten mě porazí, i když bude házet nohou!“

„Tak mu to ztížíme. Přineste mi sem tupláky piv,“ poručil si Vémola. „Kdo to dříve vypije, bude začínat, což je výhoda.“ A opravdu byla, Genzer vypil litr piva rychleji, takže házel jako první a déle, a nakonec nejlepšího šipkaře porazil.

Vémola pak prozradil, jak se Genzerem seznámil: „Byl jsem na jedné párty ve Špindlu, a najednou slyším ‚Vémolo, chceš do držky?!‘ Pak jsem se otočil a tam Geňa.“

„Nestihl jsem se tehdy schovat za sněhuláka,“ opáčil bavič.