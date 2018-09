Souboj softbalových titánů. Češi skončili v generálce na domácí MS čtvrtí

Na Intercontinental Cup se do pražského Svoboda Parku sjelo šest softballových velmocí, mezi které dlouhodobě patří i Češi. Ti se ze čtvrtého místa v základní skupině probojovali až do sobotního play-off díky obratu nad Dánskem a skvělému výkonu proti USA. Kvůli dešti se nakonec finálový program omezil jen na dva zápasy – o zlato a bronz.

Titul urvali aktuální mistři světa z Nového Zélandu, kteří v závěru finále s Japonskem zaslouženě otočili z 0:1 na 5:1. Češi zase chtěli vrátit Argentině vysokou porážku ze základní skupiny. Jenže už v první směně dostali 3 body a v šesté dalších 6. A protože se nedařilo ani na pálce, bronz zaslouženě berou Jihoameričané po vítězství 9:1.

Chyběla pálkařská forma

„Prohra s Argentinou mě mrzí. Na turnaji jsme ale dokázali na turnaji otočit zápas s Dánskem, porazit Ameriku a byli jsme blízko vítězství nad Japonskem. To není málo. Mysleli jsme ještě o stupínek výš, bohužel jsme neměli pálkařskou formu. Snad si štěstí necháváme na někdy jindy,“ zhodnotil celý turnaj trenér Tomáš Kusý

Ta nejdůležitější akce Česko, konkrétně Prahu a Havlíčkův Brod, teprve čeká. Příští rok v červnu se zde odehraje mistrovství světa, poprvé v historii na evropské půdě. „Moc se na to těším. Hřiště jsou na skvělé úrovni, atmosféra skvělá, fanoušci tu očividně milují softball, a to mám rád. Proto to hrajeme,“ říká zlatý novozélandský nadhazovač Nik Hayes.

Pořadí Intercontinental Cup 2018 Výsledky českého týmu na turnaji:

1. Nový Zéland

2. Japonsko

3. Argentina

4. Česko

5. Dánsko

6. USA

1. Česko – Argentina 0:10

2. Dánsko – Česko 2:3

3. Japonsko – Česko 8:5

4. Česko – USA 6:1

5. Nový Zéland – Česko 7:0

O 3. místo: Argentina – Česko 9:1