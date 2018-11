Český squashista Mekbib bude na Czech Open útočit na titul

Prožívá skvělý rok, ve kterém má za sebou mnoho úspěchů. Daniel Mekbib v letošním roce poprvé vyhrál republikové mistrovství a dvakrát triumfoval na zahraničních turnajích PSA. Shodou okolností se oba uskutečnily v Kanadě, v únoru zvítězil v Torontu a v říjnu v Niagara on the Lake. K tomu všemu se jako druhý český hráč dostal do první světové stovky. „Ale ambice mám vyšší. Rád bych byl členem první padesátky a vyhrál ještě několik zahraničních turnajů,“ dodal Mekbib, který bude hlavní domácí hvězdou turnaje Czech Open.

Jeho největším soupeřem je Kanaďan David Baillargeon, který je na stém místě žebříčku PSA. To Mekbib zatím drží 93. pozici. „Vím, že tohoto squashistu už porazil také Martin Švec, můj kolega z brněnského týmu Viktorie. Úroveň turnaje je dobrá, já si však věřím,“ dodal Mekbib, fanoušek basketbalové NBA a LeBrona Jamese. Kromě něho se na turnaji na záběhlickém Hamru představí dalších osm českých hráčů - Jakub Solnický, David Zeman, Viktor Byrtus, Ondřej Vorlíček, Vojtěch Ryba, Benjamin Bergel, Marek Panáček a Lukáš Jelínek.

Ve hře je i olympiáda

Všichni vystoupí na Czech Open v prvním kole. „Myslím, že v hlavní soutěži zahraničního turnaje PSA jsme nikdy neměli takové zastoupení. Největším favoritem je pro mě Mekbib,“ dodal Tomáš Fořter, hlavní organizátor a generální sekretář České asociace squashe. Ta připravila na Startovači kampaň – „Squash na olympiádu“. Cílem je společně dostat tento dynamický sport do programu olympijských her v Paříži v roce 2024. Za dvanáct dní se vybralo 98 procent z vyžadované částky, která činí 140 tisíc korun. Finální výnos obdrží Světová squashová federace.

„Jsem nadšený z toho, jak se veřejnost projevila a že sportovní fanoušci si přejí vidět squash na olympiádě. Také moji kamarádi přispěli, a to squash pořádně nehrají,“ prohlásil Mekbib, který vyzval k podpoře této příspěvkové akce. Jednou z cen je za 5000 tisíc korun trénink se squashovým reprezentantem. „Pokud někdo touto částkou na kampaň přispěje během Czech Open, rád se mu budu osobně věnovat a společně potrénujeme. Když bude zájemců více, budu jen rád.“