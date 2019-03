Haka na úvod: Softbalisté rozehrají MS proti mistrům světa z Nového Zélandu! | iSport.cz

Den: 13. června. Čas: 9:00. Místo: Joudrs Praha. Zvláštnost v programu? Tanec Haka! Takhle odstartuje letošní světový šampionát v softbale. „Vyzvat hned v úvodu předchozí vítěze je asi nejlepší možný start do turnaje. Moc se těším. Pokusíme se to před domácím publikem zvládnout a nejlépe vyhrát,“ vyhlásil Michal Kolůch vnější polař české reprezentace. Novému Zélandu se přezdívá „černé ponožky.“ Už sedmkrát nejprestižnější softbalovou událost ovládli. A mezi největší favority patří také v tomto ročníku. „Mají hodně kvalitní nadhazovače, zároveň jsou nebezpečnými silovými pálkaři. Při hře jsou přirození, zápas si užívají,“ všiml si Kolůch.

Naprostým opakem tohoto softbalového stylu jsou Japonci. Místo síly se opírají především o technické provedení švihu. „Jsou úplně jiní. Zároveň mají hodně specifický styl nadhozu. Všichni působí stejně, jako roboti,“ doplnil Kolůch. Také další soupeři budou pro český tým nepříjemní. Argentina patří k černým koňům šampionátu, jejich základna roste a zlepšuje se. S Botswanou čeští hráči těsně prohráli v minulém ročníku, Mexiko je zas nevyzpytatelné. „Od Filipín a Kuby nevíme přesně, co čekat,“ prohlásil Kolůch.

Z osmičlenné skupiny postupují do play-off čtyři nejlepší týmy. Proto, aby Češi uspěli, musí vyhrát minimálně čtyři zápasy. „To je naším cílem. Dostat se do play-off a hrát o co nejlepší příčky,“ dodal Kolůch z české softbalové reprezentace, která získala deset titulů z mistrovství Evropy. Ve druhé skupině je Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika, Nizozemsko a Singapur.

Češi pilují načasování odpalů

Na nejprestižnější akci se domácí softbalisté připravují dlouhodobě, začátkem roku se příprava zintenzivnila. „Hlavní soustředění máme jednou za tři týdny, s několika hráči pak každou středu. Od dubna se tréninková porce zdvojnásobí. Zaměřujeme se na techniku, ale také na atletiku,“ popsal Jaroslav Korčák, trenér pálky. Velký posun provedl český tým v nadhozu. „Máme osm hráčů, kteří dokáží hodit přes 120 km/h, někteří i 130 km/h. To nás hodně vyšvihlo,“ dodal Korčák.

Dalším důležitým aspektem je hra na pálce. I tu však čeští softbalisté významně vylepšili, rezervy však pořád jsou. „Nadhazovači se snaží pálkaře rozhodit tím, že hází různými rychlostmi. Čím rozdílnější, tím víc je rozhodí z rytmu. Úkolem na pálce je se tomu přizpůsobit. Na tohle se chceme v následujících týdnech zaměřit,“ vysvětlil Korčák. Dalším úkolem bude vyladit obranu.

Rozlosování MS v softbale (Praha, Havlíčkův Brod) 13. - 23.6.2019 Skupina A: Nový Zéland, Japonsko, Argentina, Česko, Mexiko, Botswana, Filipíny, Kuba. Skupina B: Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika, Nizozemsko, Singapore.