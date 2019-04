Softbalista Mertl: Nevěřil jsem, že se světový šampionát v Praze uskuteční | iSport.cz

Méně než padesát dní zbývá do startu jedné z největších sportovních akcí, která se v letošním roce uskuteční v České republice. 13. června se rozehraje v Praze MS v softbalu a jedna z největších hvězd tohoto sportu by měla být u toho. „Pro půlku našeho týmu je to nejspíš naše poslední reprezentační akce. V nároďáku jsme průměrně patnáct až dvacet let. Hrát mistrovství světa doma je pro nás za odměnu,“ prozradil David Mertl.

V úvodním duelu vyzve český tým úřadující mistry světa z Nového Zélandu. „Všichni si přejeme udělat historicky nejlepší výsledek, což znamená umístit se někde kolem čtvrtého nebo pátého místa. Bude to náročné, ale určitě se o to porveme,“ řekl odhodlaně Mertl, který si pochvaluje experiment České softballové asociace. Ta pozvala do domácí soutěže elitní zahraniční nadhazovače. Domácí pálkaři tak mají možnost odpalovat míček z rukou od hráčů z Kanady, Austrálie či Argentiny.

„Je to zpestření a zároveň nutnost při přípravě na mistrovství světa, vzhledem k tomu, že Evropa je v tomto směru poměrně ochuzená. Není tu tolik tak kvalitních nadhazovačů jako v jiných zemích,“ přiznal Mertl. Do extraligových týmů se rozdělilo šest zahraničních nadhazovačů. Spectrum Praha však tuto nabídku nevyužila. „U nás máme v současné době dva talentované reprezentační nadhazovače a nechtěli jsme je nahradit. Soustředíme se spíše na ně,“ vysvětlil Mertl.

Další extraligové zápasy se odehrají o víkendu 27. a 28. dubna. Pálkaři Spectrum Praha budou mít možnost poměřit síly a své schopnosti se zahraničními nadhazovači z Austrálie a z Kanady. V roli domácích se v sobotu představí Spectra Praha ve dvou zápasech proti týmu Hroši Havlíčkův Brod, ve kterém se na pálce postaví proti Harrisonu Pudnerovi z Austrálie. V neděli nastoupí hráči Spectra opět na domácím hřišti, tentokrát v dvojzápase proti Locos Břeclav, za které nadhazuje nově Kanaďan Zachary Pierce.