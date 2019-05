Softbalový Jágr se chystá na MS! Kolkus sází na thajský box a old school pálení! | iSport.cz

Má za sebou více než 150 reprezentačních utkání na největších turnajích, celkem odpálil přes 130 homerunů. Zkušenosti má rovněž z baseballu. Partik Kolkus je výjimečnou osobou v pálkovacích sportech, které v České republice rostou v oblíbenosti a zájmu. Skoro dvoumetrový obr, jemuž je jedno, jakou lest mu nadhazovač připraví. „Jsem old schoolový hráč. Řídím se pravidlem – vidíš míč, odpálíš míč. Nevyužívám tolik moderních technologií a statistik na odhalení soupeřových slabin,“ přiznal Kolkus, šestinásobný mistr Evropy.

Zkušený a důrazný pálkař se však na domácím mistrovství světa postaví proti nejlepším nadhazovačům. A zejména pak proti rozličným stylům. Vždyť například argentinští či novozélandští hráči vysílají nejprudší projektily, Japonci zase spoléhají na zrádnou rotaci. „No, všechny zmiňované týmy máme navíc v základní skupině. Nebude to vůbec jednoduché, zároveň nás to může posilnit, pokud překonáme nástrahy nejtěžší skupiny na mistrovství světa,“ doplnil Kolkus. Český tým se utká v základní skupině ještě s Mexikem, Botswanou, Filipíny a Kubou. Z osmičlenné skupiny postoupí do play-off čtyři nejlepší.

„Vidím to hodně reálně, i když to nebude samozřejmostí. Nebojím se říci, že chceme útočit také na medaile,“ podotkl Kolkus, který na vrcholné úrovni hraje už přes dvacet let. A tak už ze stadionů zaslechl, že je softbalovým Jaromírem Jágrem. „Jsem jeho velkým fanouškem. Rád bych se s ním někdy sešel a pobavil se o sportu,“ dodal Kolkus, který využívá také zkušenosti z bojových sportů. Před více než deseti lety se dal na thajský box. Ale mohlo to být také jinak… „Potřeboval jsem nějakou pravidelnou aerobní aktivitu, takže jsem přemýšlel nad tancem nebo bojovým sportem. Protože mám ženu, která tančit nechce, musel jsem zvolil méně komfortní variantu.“

A tak pravidelně mimo sezonu už dře pod dohledem reprezentačního trenéra thajského boxu. „Myslím, že mi to pomáhá také ve švihu a ve zpevnění těla při pálení,“ dodal Kolkus, který na mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodě s největší pravděpodobností ukončí kariéru. Prý nebude už vhodnější možnosti. „Zejména pak na tribuně se ženou s dětmi, to bude něco krásného. Zároveň z toho mám smíšené pocity. Bojím se prázdnoty, která po konci tohoto turnaje nastane. Nároďák se semknul, máme skvělou partu. Nevím, co budu dělat, až kluky přestanu pravidelně potkávat.“

Úvodní duel reprezentačního týmu odstartuje 13. června na Joudrs Praha. Češi v něm vyzvou obhájce titulu z Nového Zélandu.