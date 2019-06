Školák, co šokoval v LM, se těší na šampionát: Místo na medaile mám | iSport.cz

„Takhle velký turnaj budu hrát poprvé doma, moc se těším, je to velká motivace,“ říká Šimon Bělík.

Pomáhají vám zkušenosti z mužských soutěží?

„Nakoukl jsem mezi muže, je to pro mě velká možnost, ale v kadetech mi to naopak moc nepomáhá. Protože o mně už všichni vědí, že jsem porazil pár dobrých mužů a hrají tak, jako by sami neměli co ztratit. Pro mě je pak těžké obhajovat proti nim pozici.“

Měla dvě senzační vítězství v Lize mistrů ohlas?

„Byl to hodně velký poprask, ale už jsem to vstřebal. Ale pořád to mám jako jedny z nejkrásnějších vzpomínek.“

Připomínají vám to občas soupeři?

(usměje se) „Někdy si z toho dělají srandu, když prohraju. Vysmějí se mi, ale na to jsem si už zvykl.“

Jaké máte pro domácí šampionát ambice?

„Začínáme v týmech a tam budeme chtít zaútočit s Ondrou Květoněm na medaili, jsme nasazené dvojky. Ve čtyřhře budu hrát s Němcem Hollem, tam jsme nasazené jedničky. Bude tlak, ale budeme chtít obhájit pozici a zlato. A mix budu hrát s Řekyní, levačkou, která je pětka nebo šestka v Evropě, takže tam budeme taky útočit na medaile. A v singlu chci zlato.“

Trenér Tomáš Demek mluvil o tom, že jste se teď rychle vytáhnul do výšky a je třeba pracovat na lepší koordinaci a hře. Je to tak?

„Ano, dalo by se říct, že se znovu učím techniku, protože úhly jsou najednou jiné. Nějak se s tím peru. V poslední době jsem s tím měl velký problém, ale je třeba to zafixovat do mistrovství Evropy.“

Je větší výška i výhoda? Že třeba máte lepší rozsah?

„Jak kdy. Jsou v tom i plusy, jen se s tím musím srovnat. Je výhoda, že dosáhnu dál, mám větší sílu, větší rozpětí. Ale minusy jsou, že jsem méně pohyblivější.“

O kolik jste vyrostl?

„Asi o osmnáct až dvacet centimetrů za rok. A možná to ještě bude pokračovat...“

V Lize mistrů jste domácí tlak zvládl parádně, jak se s ním poperete na mládežnickém mistrovství Evropy?

„To bude hodně jiné. V Lize mistrů jsem neměl co ztratit, soupeř byl pod tlakem. Teď to bude obráceně, já budu pod tlakem, ne moji soupeři. Snad to nějak zvládnu. Pravda je, že takový tlak na mě ještě nebyl.“

V sezoně jste musel kloubit turnaje, zápasy a reprezentační soustředění se školou. Jak jste to nakonec zvládnul?

„Škola mi vyšla vstříc, co nejvíc to šlo. Teď jsem ji dodělal, už mám osmou třídu uzavřenou. Tři dvojky se všemi těmi absencemi, to je moc krásné. Škola mi hodně pomohla, vlastně může i za to, jak jsem hrál třeba v Lize mistrů.“

Dvojky máte z čeho? Z tělocviku?

(usměje se) „No, hrozilo mi v něm neuzavření známky, ale nakonec budu mít z tělocviku jedničku. Dvojky mám z chemie, z přírodopisu a z ruštiny.“

Česká nominace na ME juniorů a kadetů v Ostravě (7.-16.7.):

Junioři: Tomáš Martinko, František Onderka, Radim Bako, Radek Skála, Michal Blinka, Adam Štalzer. Trenér: Josef Braun.

Juniorky: Zdena Blašková, Gabriela Štěpánová, Linda Záděrová, Klára Hrabicová, Anna Klempererová, Jana Vašendová. Trenér: Tomáš Vrňák.

Kadeti: Šimon Bělík, Ondřej Květon, Vít Kadlec, Matyáš Lebeda. Trenér: Tomáš Demek.

Kadetky: Helena Sommerová, Tereza Bártová, Nela Hanáková, Kateřina Pisárová. Trenér: Martin Pytlík.