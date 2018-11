Školák za stoly dál šokuje. Čtrnáctiletý Bělík je v Lize mistrů stoprocentní

„Šimon jen předvádí to, co je schopný hrát,“ chválí mladíka spoluhráč a šéf klubu Petr Korbel. „A stačí to. Stejně jako proti Assarovi hrál bez ostychu, předvedl skvělý výkon. Využívá i toho, že ho tihle chlapi neznají a může je svazovat pocit, že prohrát se čtrnáctiletým klučinou je ostuda. Tím vůbec nesnižuji Šimonův výkon, v koncovkách si udržel chladnou hlavu a mít ve čtrnácti letech stoprocentní bilanci v Lize mistrů je senzace! Klíčové ale bude tyto výkony zopakovat, jít i dál nahoru.“

Šimon Bělík, bronzový z mistrovství Evropy kadetů, je stále na začátku kariéry. „Má před sebou ještě strašně dlouhou cestu,“ přitakává Korbel. „A trnitou. Tyhle vlaštovky v Lize mistrů jsou parádní, ale nedávno jsme třeba hráli extraligu v Havířově a tam oba své zápasy prohrál. Soupeři jej poznávají, budou se na něj připravovat, dostane se do povědomí a nebude už pro ně neznámá. Čeká ho ještě hromada práce.“

Korbel připomíná, že klíčové roky kariéry na mladého stolního tenistu teprve čekají. „Navíc obhajovat je vždycky složitější, než překvapit. Znal jsem spoustu talentů, kteří rychlý start neustáli, nástrah je před mladými hromada. Šimon se musí udržet nohama na zemi, dál s pokorou pracovat.“

Stolní tenisté TTC Ostrava 2016 se s Ligou mistrů rozloučí příští pátek 7. prosince domácím zápasem se Sportingem Clube de Portugal. Do další fáze soutěže už si postup ze skupiny A zajistily Düsseldorf, obhájce triumfu, a právě francouzské Cergy.

LIGA MISTRŮ STOLNÍCH TENISTŮ

AS Pontoise Cergy – TTC Ostrava 2016 3:1

Patrick Baum - Petr Korbel 3:1 (4, -8, 6, 7), Can Akkuzu – Tomáš Tregler 3:1 (3, -9, 5, 4), Tristan Flore – Šimon Bělík 2:3 (-8, 10, -8, 8, -8), Patrick Baum – Tomáš Tregler 3:2 (-7, 4, 6, -9, 9).