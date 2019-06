Ještě máme šanci, ví trenér softbalistů. A věří, že Češi Kubu porazí | iSport.cz

Jaké je tedy přesto hodnocení prohry s Botswanou?

„Skvělý začátek, dali jsme dva body a vypadalo to dobře… jenže pak jsme nezvládli druhou směnu, otočilo se to a náhle bylo už jasné, že to bude hodně těžké otočit. V pětce nám sice vyšlo střídání s Holobrádkem, zahráli jsme strike out na těžkou situaci jedna tři, ale pak přišel na dva auty hit, kde nám přidali ještě bod. V sedmé směně jsme ještě měli ještě šanci, ale potřebovali jsme hit, který nepřišel. Takže nic moc.“

Vše se tedy rozhodne ve čtvrtečním zápase s Kubou…

„Ano, věděli jsme to už před zápasem. Víme o tom a doufáme, že Kubu porazíme a dopadne to jak má.“

Co bude rozhodovat?

„Asi komplexní výkon. Musíme zahrát dobře v poli a dobře pálit. Jestli nám z toho jedna věc nevyjde, tak nevyhrajeme. Kuba tady hraje hodně slušně, hodně se tím baví, jsou uvolnění, mají slušnou obranu i pálku, takže budeme muset zvládnout vše. Pokud jedinou věc nezvládneme, prohrajeme.“

Vnímáte, že to rozhodne i o tom, jestli šampionát bude úspěšný nebo ne?

„Asi se to rozhodne, ale to také záleží, jak se na to koukáte. Tady v Česku se koukáme na vše z pohledu výsledku. Ano, pokud prohrajeme, budeme výsledkově na dně a bude to špatné a všichni budou říkat, jaké to bylo na prd. Ale na druhou stranu jsme tu hráli se světovými velmocemi super softbal a o tom by měl být ten sport. Nejen o výsledcích. Pro některé to sice tak bude, ale pro některé, kteří vnímají sport trochu jinak, ne.“

Češi postoupí když:

- Porazí ve čtvrtek Kubu (bez ohledu na další zápasy Botswany a Mexika)

- I kdyby Botswana porazila Japonsko a Mexiko Filipíny, budou mít ve vzájemné minitabulce týmů s bilancí 3:4 bilanci 1:2. Česko by mělo s Kubou pak naopak bilanci 2:1 a lepší vzájemný zápas.