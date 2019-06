Příběh českého SUPER odpalu. Chyba, domluva... A senzační postup na MS | iSport.cz

"To by byl strašně velký neúspěch," přiznal hrdina Malý. Ale nepředbíhejme…

Česká reprezentace proti favorizované Kubě, která se do té doby prezentovala na šampionátu skvělou hrou a vyrovnanými bitvami s TOP favority (0:2 s Novým Zélandem, 2:3 s Argentinou, 0:2 s Japonskem) vedla po šesti směnách 3:2. Konečně se probudili spící pálkaři, Češi se pravidelně dostávali na mety, podávali jednoznačně nejlepší výkon na turnaji. Pak ale přišel šok v úvodu sedmé směny.

Kubánci, kteří se na MS představili po 30 letech, zvrátili skóre a český tým měl poslední tři pokusy na záchranu v turnaji. Jen vítěz zápasu mohl získat spot ve čtvrtfinále. První šel na pálku kapitán nároďáku David Mertl a vystál metu zdarma. Do boxu následně zamířil Malý, na první nadhoz zkusil nepodařenou „ulejvku“. V tu chvíli k němu okamžitě zamířil hlavní trenér.

"Řekl jsem mu, že když neodpálí, vyhodím ho z repre," smál se kouč Tomáš Kusý a už seriózněji dodal. "Ptal jsem se ho, jak je na tom. Zda si věří na odpal," popsal domluvu s nejlepším českým pálkařem šampionátu.

První metař národního týmu Patrik Kolkus řve po postupu Česka do čtvrtfinále softballového MS. • Foto czech softball

"Bylo to zajímavé, Tomáš chtěl vědět, co se chystám udělat. Řekl mi, ať se rozhodnu, zda znovu ulejvat, nebo pálit. Opáčil jsem, že budu pálit! Udělal to dobře, dodalo mi to víc sebevědomí," doplnil Malý.

"Úplně obvyklé brát si time po prvním nadhozu není. Ale vycítil jsem, měl jsem pocit, že něco musím udělat, že Marek potřebuje pomoci. A vyplatilo se," rozšířil své postřehy Kusý.

Konec známe. Prásk, pálka drtivě kontaktovala žlutý balon! Hippos Arena povstala a začala hromově bouřit. "Márův odpal jsem tlačil očima a doufal, že tam zapadne. Nakonec to nebylo třeba, byla to strašná rána. Vůbec jsem už nevěřil, že po hrůzném startu sedmičky tohle může stát. Bylo to sportovně krásný," přiznal Mertl.

Malého ruce po kontaktu vylétly nahoru, ani se nerozeběhl k první metě, věděl, že tohle je daleko. Až za červený stan s občerstvením za plotem. Oběhl kolečko a u domácí mety skočil do řvoucího klubka spoluhráčů a realizačního týmu.

"Je to nádherné, nepopsatelné! Je snem všech pálkařů ukončit utkání walk-off homerunem. Já jsem věřil, že to dáme, že se někdo trefí, že jeden bod dotlačíme. Je to skvělý a je důležitý, že jsme to zvládli," dojímal se hráč Beavers Chomutov.

Češi porazili silnou Kubu 5:4 a s bilancí tří výher a čtyř porážek prokouzli díky lepší vzájemné bilanci s Kubou a Mexikem mezi nejlepší osmičku turnaje, kde v souboji o semifinále vyzvou Kanadu. Ta převálcovala ve skupině B všechny soupeře a po sedmi zápasech měla skóre 47:7.

"Jsou úplná špička, mají tady možná nejlepší tým, drtí jednoho soupeře za druhým. Nicméně když přežijeme jejich úvodní tlak, můžeme překvapit," zakončil povídání Mertl.

Čtvrtfinále MS je na programu v pátek od 19.30 ve Svoboda Parku v pražských Bohnicích. A třeba se stane zázrak VOL. 2, kdo ví!