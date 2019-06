Evropské hry: Česko slaví další medaile ve střelbě. Krpálka čeká boj o bronz | iSport.cz

Čeští sportovní střelci v Minsku mají už čtyři medaile, z toho Nepejchal dvě bronzové. Tu první si zajistil ve smíšené soutěži s Anetou Brabcovou. O zatím jediné zlato se postaral v neděli David Kostelecký v trapu.

Ve hře o medaili je také judista Lukáš Krpálek, ale po čtvrtfinálové porážce může získat ve váze nad 100 kg maximálně bronz. Olympijský vítěz prohrál s Rusem Inalem Tasojevem, v prvním kole oprav porazil Roye Meyera z Nizozemska.

Devatenáctiletý talent Nepejchal ve vzduchovkářském finále dlouho vedl, ale v posledním vyřazovacím kole jej předstihli nakonec vítězný Izraelec Sergej Richter a Sergej Kamenskij z Ruska. Na rozdíl od Mazurové už vítěz tří závodů Světového poháru Nepejchal nemohl české sportovní střelbě zajistit takzvaný kvótaplac na OH, protože už uspěl dříve.

V Minsku postoupil z kvalifikace jako druhý za mistrem světa Kamenským a z boje o nejcennější medaili vypadl smolně o dvě desetiny bodu. Před poslední eliminací měl na průběžně třetího Rusa náskok sedm desetin.

"Základ závodu - kvalifikace - nebyl špatný. Až na jednu položku, kterou jsem nedokázal úspěšně vystřílet. Finále ale bylo taková nejistota celou dobu. Neměl jsme úplně nejlepší polohu a ke konci se to projevilo. Celé se to rozsypalo," řekl Nepejchal ČTK.

Mazurová do osmičlenného finále postoupila z šestého místa a byla jednou ze čtyř střelkyň, které usilovaly i o olympijské místo. Všechny konkurentky v boji o Tokio nechala česká reprezentantka za sebou. Zvítězila Laura-Georgeta Comanová z Rumunska před Ninou Christenovou ze Švýcarska, které ve stejném pořadí ovládly i březnové ME v Osijeku.

Čtyřiadvacetiletou Mazurovou dělilo devět desetin bodu od postupu z posledního vyřazovacího kola. Účastnice olympiády v Riu de Janeiro, kde skončila ve vzduchové pušce osmnáctá, získala první medaili v individuální disciplíně na velké střelecké seniorské akci.

"Byl to hodně náročný závod, asi nejtěžší v životě, co jsem kdy střílela. V kvalifikaci to nešlo snadno, neměla jsem dobrou stabilitu, hodně mi to létalo. I přesto jsem to ale zvládla a jsem ráda, že jsem nepustila žádnou velkou chybu. Bylo to hodně vydřené," řekla Mazurová ČTK.

Postupem do finále splnila svůj základní cíl a následně se jí vydařil útok na medaili. "Řekla jsem si, že chci střílet rychle, svižně a opět neudělat velkou chybu. Udělala jsem jednu menší, ale kdyby byly dvě, bylo by to špatné," podotkla.

Krpálka čeká souboj o bronz

Největší hvězda české výpravy Krpálek ve druhém duelu na šampionátu nenavázal na suverénní výkon z úvodního souboje. Po volném losu v osmifinále vyřadil Ukrajince Andrije Kolesnyka hladce na ippon, s Tasojevem ale prohrál na wazari. S Meyerem se v opravě vypořádal za dvě minuty a postoupil do duelu o bronz. Jeho soupeřem bude v 17:00 SELČ Nizozemec Henk Grol.

David Klammert v prvním duelu kategorie do 90 kg vyřadil Marka Bubanju z Rakouska, ale ve druhém kole prohrál v dlouhém prodloužení se Švýcarem Cirilem Grossklausem. Michal Horák vypadl v kategorii do 100 kg hned v prvním kole se Zalanem Ohatem z Maďarska.

Ve čtvrtfinále skončila cesta turnajem pro české basketbalistky v disciplíně 3x3. Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská prohrály s Estonskem 12:15. "Nehrály jsme dobře, nedařilo se nám, takže jsme samozřejmě obrovsky zklamané, jsou to všechno smutné emoce," řekla Harapesová.

Čtvrtfinálový duel dnes čeká ještě muže, kteří se od 14:40 utkají s Ruskem.