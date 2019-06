Střelecká dvojice na Evropských hrách zářila, vybojovala bronz | iSport.cz

Devatenáctiletý Nepejchal vyhrál už tři závody Světového poháru, o sedm let starší Brabcová dosud na mezinárodní scéně na výraznější úspěch čekala.

Česká dvojice skončila v kvalifikaci nové olympijské disciplíny čtvrtá, ale v duelu o bronz výtečně začala a nad norskými střelci vedla po devíti sériích už 14:4. Definitivně si pak Brabcová s Nepejchalem zajistili třetí místo po čtrnáctých výstřelech.

O bronz bude v Minsku bojovat také judista Pavel Petřikov. Toho po dvou výhrách v kategorii do 66 kg zastavil ve čtvrtfinále gruzínský mistr Evropy z roku 2016 a bronzový medailista z předloňského MS Važa Margvelašvili, ale Petřikov pak v opravách zdolal Ira Nathona Burnse.

Ve váze do 60 kg David Pulkrábek porazil Csabu Szabóa z Maďarska v prodloužení na wazari, ve druhém kole ale prohrál s Walidem Khyarem z Francie.

"S Maďarem se velmi dobře známe, dá se říct, že jsme kamarádi. Už jsme se spolu několikrát prali a věděli jsme, co od sebe očekávat. Řekl bych, že vývoj zápasu šel na moji stranu, byl jsem na tom lépe fyzicky. Rozhodlo se nakonec v prodloužení, kde jsem poprvé vyzkoušel nástup, který jsem se naučil v Koreji," řekl Pulkrábek.

Druhý zápas proti vyššímu soupeři se mu již tolik nevydařil. "Nemohl jsem se pořádně prosadit za úchop a to mě stálo tresty, na které jsem prohrál. Prohrát takhle na mistrovství Evropy bolí. Kdyby to alespoň bylo pořádným judem," litoval pětadvacetiletý český reprezentant, který ocenil soupeřovu přípravu. "Po taktické stránce mě měl zvládnutého dobře."

České basketbalistky v disciplíně 3x3 postoupily z druhého místa v základní skupině B do pondělního čtvrtfinále. Čtveřice Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská nejprve zdolala Rumunsko 21:3, v boji o první místo a lepší výchozí pozici pro play off ale poté Češky prohrály s Německem 14:21.

"Jsme samozřejmě rády, že jsme postoupily. To je super. Na Němky jsme v závěru neměly, byly silové a nám došly síly," řekla ČTK Levínská. Proti Německu odehrála svůj nejlepší zápas na turnaji a připsala si šest bodů.

Němky o výhře rozhodly ve druhé části zápasu. Češky na začátku vedly, poté dokázaly snížit na 12:13, ale obrat se nekonal. Soupeřky využily výškovou převahu a dovedly zápas do vítězného konce. "Naše nevýhoda je, že nejsme zrovna velké. Myslím si ale, že do sedmi minut jsme to zvládaly. Pak nám bohužel utekly. Nedá se nic dělat. Důležitý je ale postup," uvedla osmnáctiletá česká basketbalistka.

K postupu Češky nasměrovala již jednoznačná výhra nad Rumunskem. "Nejdůležitější bylo, že se nám podařilo na začátku se utrhnout a pak jsme udržovaly odstup," řekla ČTK Hošková. Češky rychle vedly 4:0, 8:1 a o jejich výhře prakticky nebylo pochyb. Rumunky ve druhé polovině zápasu nedokázaly skórovat a duel skončil před limitem. Jedenadvacátý bod si Češky připsaly 80 sekund před koncem desáté minuty.