Roušal zaválel na mistrovství republiky, Komárek po diskvalifikaci třetí | iSport.cz

Spolu s Roušalem se do národního týmu pro soutěž družstev nominovali druhý Martin Kalina, třetí Martin Komárek, Leoš Klíma, Jan Holub a junior Matyáš Klíma.

Roušal svedl v mistrovském závodě vyrovnaný souboj s matadorem českého týmu, mnohonásobným medailistou ze světových šampionátů, Martinem Komárkem. V těsných soubojích v disciplínách se sekerou a v souboji se sériovou motorovou pilou Roušal podlehl Komárkovi vždy o pár desetin sekundy, aby po osobním rekordu v disciplíně Single Buck, řezání jednomužnou dvojručnou pilou, dotáhl bodové manko na rozdíl pouhých čtyř bodů.

Komárek pak dominoval v disciplíně Springboard a zdálo se, že o titulu mistra republiky je rozhodnuto. Jenže v poslední šesté disciplíně Hot Saw, řezání kmene extra silnou motorovou pilou, Komárek chyboval, byl diskvalifikován a propadl se na konečné třetí místo. Roušal tak po loňském druhém místě usedl na pomyslný český trůn a nominoval se na listopadové pražské Mistrovství světa STIHL TIMBERSPORTS.

„Myslím, že diváci museli být spokojeni, protože s Martinem Komárkem jsme zde předvedli opravdu vyrovnaný souboj. Přípravě na vrchol sezony jsem obětoval celý rok, trpěla tím rodina a nejbližší, ale nakonec se vše podařilo a za vítězství jsem opravdu rád. Musím samozřejmě poděkovat osobním partnerům a sponzorům, bez nich by to prostě nešlo,“ zhodnotil své vítězství skromně osmadvacetiletý Roušal.

K nominaci na mistrovství světa dodává: „Jsem samozřejmě hrozně rád, že budu na mistrovství světa reprezentovat Českou republiku, ale zároveň to beru jako obrovský závazek. Pokusím se připravit, jak nejlépe to bude možné, aby to v Praze stálo za to!“