Nadaný mladíček Klíma po MSJ: Jak mu pomáhá legenda a proč nechodí do fitka? | iSport.cz

Květnové MSJ pořádané ve Švédsku na zámku Tjolöholm bylo pro Klímu první velkou mezinárodní soutěží. Několik vystoupení v Evropě už za sebou má, včetně vítězství na British Championship v roce 2018, ale více než tisícovka zvědavých lidí? To pro něj byla premiéra.

Nervózní Klíma nebyl, až ho to samotného překvapilo. To je tedy jedna věc, na kterou se viditelně tenhle pořízek zatím nemusí soustředit. Ale sám ví, že práce má před sebou ještě mnoho. „Bylo tam dost chyb, ale oproti předchozí soutěži jsem taky dost věcí zlepšil, a to mě těší,“ řekl po celkovém sedmém místě.

Do poslední disciplíny, tedy underhand chopu, vstupoval s nadějí a myšlenkou na umístění v TOP 5. Jenže došlo na diskvalifikaci.

Matty Klíma a jeho otec Leoš během zápolení na květnovém MSJ ve Švédsku • Foto Stihl Timbersports

Své chybky litoval, trest pro něj stejně jako pro Rainera Shootera ze Spojených států a Kiliana Schmida ze Švýcarska (oba chybovali při disciplíně stock saw) znamenal tři minuty v konečném hodnocení navíc.

„Dosekával jsem špalek a během něj se nesmí slézt a seknout. Měl jsem smůlu, ztratil jsem těžiště, byl jsem ve švihu a v tu chvíli už sekeru nezastavíte. Snažil jsem se jí zpomalit, ale jinak už se to nedá,“ litoval jen pár hodin po závodě.

Juniorem během závodů STIHL Timbersports může být jedinec až do pětadvaceti let, což je celkem netradiční. Ale občas je vidět, že sbírání zkušeností je tady vážně potřeba. Navíc zatím i mezi mladíky platí to samé, co mezi dospělými. Bojovat se zámořskými soupeři je zatraceně těžké.

Vítěz Chris Lord z Nového Zélandu i druhý Josh Bakes z Austrálie nadělili třetímu Emilu Hanssonovi ze Švédska téměř deset sekund.

„Oni jsou úplně jinde, já jsem rád, že jsem je aspoň potrápil na stocksaw a single bucku,“ vykládá Klíma o vítězné dvojičce. „Vím, že mám na Kanaďana a Američana, ale Australan a Zélanďan jsou celkem jiný svět,“ myslí si, nicméně sedmé místo přesto bere jako úspěch.

Cesta vede přes tvrdý a poctivý trénink, Klíma ví, že i soupeři z druhé strany ocánu jsou jenom lidé. „Když to zvládnou oni, já musím přece taky,“ nabízí logickou rovnici chlapec, který se timbersportu věnuje teprve třetím rokem.

V čem má ale zámořská konkurence výhodu a náskok je tradice. Elitní závodníci řádili se sekerou v lesích už od dětství. Tam, kde běžní chlapci dostávali balon nebo své první herní konzole, tam ti nejlepší jedinci už kosili své první stromy. Tady je rozdíl velký a mnohdy nedostižný.

Co může naopak být plusem je když pomocnou ruku podávají legendy. A koho může mladý chlapec poslouchat víc, než někoho, kdo je jeho idolem. Pro Klímu je jím kanadský šampion Stirling Hart, který na Stihl Timbersports Champions Trophy ve Švédsku obhajoval loňské vítězství a na konec skončil třetí.

Klíma se od něj učil v jeho domovině, na speciálním dřevorubeckém kempu u něj byl třikrát a spokojenost byla velká. „Pro mě je tak trochu modla, máme totiž podobné parametry, takže si z něj beru příklad. Navíc má úžasnou techniku. Občas si taky píšeme, já mu třeba posílám videa a on mi radí a pomáhá. Moc si toho cením,“ řekl.

Matty Klíma během zápolení na květnovém MSJ ve Švédsku • Foto Stihl Timbersports

A v čem taková pomoc spočívá? Především ve vylepšení techniky, díky které pouze devadesátikilový Hart může porážet třeba o 30-40 kilogramů silnější soupeře jako jsou Matt Cogar či Jason Wynyard. Co může být pro mladého Čecha další výzvou je vylepšení životosprávy. Hart je totiž proti ostatním soupeřům téměř kulturistou a pomáhá tomu i kvalitní stravování.

„To si zatím moc nehlídám. Samozřejmě nepiju alkohol, ale s tím jídlem bych chtěl něco udělat. V rámci tréninku se pak snažím být všestranný, chodím často plavat, někdy na florbal či basket. Fitko nedělám vůbec, radši jdu místo toho makat se sekerou, nebo mlátím palicí. Prostě fyzička. Třikrát čtyřikrát týdne trénink se sekerou,“ popisuje Klíma.

Výraz "trénink se sekerou" každopádně není zrovna něčím, co by se mezi současnou mládeží, která je posedlá chytrými telefony a sociálními sítěmi hojně skloňovalo.

„V mém okolí se to dělí na dva tábory. Půlka řekne, že to je super a začne timbersport sledovat. Ta druhá na mě zase kouká jako na úplnýho blázna. Když to ale člověku vysvětlíte, tak se pro to většinou rychle nadchne a fandí mi,“ těší studenta Mendelovy univerzity v Brně.

Mezi jeho největší fanoušky patří jeho otec Leoš, sám současný reprezentant, jenž několik let držel evropský rekord v disciplíně stocksaw. Klíma junior je poslušným synem, vděčným za každou radu. Když jde na podiu do tuhého, tyhle dva nikdy nevidíte v konfliktu. Respekt funguje na obou stranách.

„Táta je moje opora, k tomuhle sportu mě přivedl. Musím říct, že se mi moc líbí sledovat u soupeřů, jak to mnozí z nich dělají po generace, takže je super, že tady mám takový základ. Snaží se mi pomáhat. Jsme sehraní,“ těší ho.