Krpálka dělí od finále MS "obtloustlá krabice". Trenér má z Korejce obavy | iSport.cz

PŘÍMO Z JAPONSKA | Judista Lukáš Krpálek prošel na mistrovství světa v Tokiu v těžké váze do semifinále a kolem půl jedné českého času ho čeká semifinále s teprve osmnáctiletým Korejcem Kimem Minjongem. „Je mladý, ale je to taková krabice, že úplně nevím, jak to na něj bude fungovat,“ strachuje se reprezentační trenér Petr Lacina.