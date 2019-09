Samková si zkusila timbersport: Kdo by chtěl něco nasekat, ať mi zavolá | iSport.cz

Věčně usměvavá Samková dorazila i mezi reprezentanty STIHL TIMBERSPORTS v dobré náladě. Seznámila se s okolím, nechala si vysvětlit jak se co správně dělá, podívala se na jedno tréninkové kolo v podání profíků a pak si sama několik disciplín zkusila.

„U single bucku to bylo špatné, to mi nešlo vůbec, motorové pily jsem se bála asi nejvíc, ale nakonec to bylo dobré a underhand chop mě bavil, ale je to dost náročné a trvalo mi to nejdéle. Tam jsem se hodně zadýchala,“ popsala své působení na dřevorubeckém podiu.

Nicméně práce se dřevem není šestadvacetileté sportovkyni vůbec cizí. Sekeru prý naposledy držela v ruce před rokem. „Mamka totiž vždycky domů objedná dřevo a já jsem jediná, kdo ho může naštípat. Docela dobré je to vlastně i v rámci tréninku, takže kdyby třeba někdo chtěl něco nasekat, tak ať mi zavolá,“ dodala se smíchem.

Samková si zkusila timbersports. Asi bych se tím neuživila, smála se olympijská vítězka

Osobně se k timbersportu dostala Samková vůbec poprvé, další možnost bude mít za pár měsíců na mistrovství světa. To se totiž bude 1. a 2. listopadu konat v Praze a české barvy by se neměly ztratit. Na loňském šampionátu skončila štafeta na pátém místě a v jednotlivcích dokázal Martin Komárek vybojovat bronzovou medaili.

Český dřevorubecký velikán ale tentokrát bude závodit pouze ve štafetě, na konci června byl během mistrovství republiky totiž diskvalifikován a šampionem se tak stal Martin Roušal.

Vzpomínka je stále živá, i když zkušený Komárek ví, že život jde dál. „Jsem spokojený s výkonem, jaký jsem podal. To, že jsem říznul diskvalifikaci, to se bohužel v tomhle sportu děje. Roli sehrála spousta okolností. Mnoho lidí mě tam chtělo vidět a bylo by to velké zadostiučinění tolika fanouškům, kteří mi řadu let drželi pěsti. Ale takhle to zkrátka je,“ řekl.

Ve štafetě bude připraven na underhand chopu, ale nesoustředí se teď při tréninku jen na jedinou disciplínu. Čekají ho totiž ještě závody v Belgii. I když štafeta je samozřejmě změna. „Užívám si ji. Líbí se mi, že tam ta zodpovědnost není jen na mně, zkrátka do toho svého dávám maximum, abych pomohl celému týmu a kluky podržel.“