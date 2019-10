Parkourista Tary: Mám za sebou pár průšvihů, ale nevzdám se | iSport.cz

V poslední době jste hodně probíraný a ne zrovna z té příjemné stránky. Je těžké se teď hlídat, abyste třeba neřekl nějakou hloupost, které by se ostatní chytli?

„Je to strašně těžké. Jsem spontánní člověk, co mě napadne, hned dělám. X-krát se pak stalo, že to bylo špatně, protože jsem to nepromyslel. Jakmile má člověk velké množství fanoušků a dobrou sledovanost, musí být zodpovědný, což mi bohužel před půl rokem ještě nedošlo. Dělal jsem ale v podstatě pořád to stejné, co na začátku. Občas jsem natočil nějaké video na hraně, které určitě nebylo vzorem pro ostatní. Po tom prvním skandálu mi to ale celé došlo. Vydal jsem tehdy něco, co na internet vůbec nepatří, kde porušuji zákon. Hodně mě to naučilo.“

Narážíte na video, které jste umístil na internet a na němž porušujete hned několik dopravních přestupků. Od té doby se to na vás trochu nabaluje, že?

„Sype se to na mě od té doby ze všech stran. Vytahují na mě třeba to, že jsem skákal akrobatickou striptérskou show. Ano, kluci mě tehdy pozvali, abych skočil pár salt. Spolupráce s nimi se mi líbila, tak jsem tam půl roku vystupoval. Pokaždé jsem byl ale jen nahoře bez, nikdy jsem tam nic víc nedělal a hned z toho zase dělají kauzu. Když se řekne v Česku striptýz, je to hned průser. Přitom jsem před dámami dělal salta na pódiu. Dělá se z komára velbloud.“

Nedávno vás obvinili, že jste lidem sjednával podvodné úrazové pojištění. Jak to bylo s tímhle?

„Byl jsem student a potřeboval se nějak živit. Vyzkoušel jsem v té době několik prací, chtěl jsem se v něčem najít a někam zapadnout. Na tom není nic špatného, dělá to spoustu lidí. To, že jsem byl zaregistrovaný pod OVB jako pojišťovací zprostředkovatel, ale hned neznamená, že jsem dělal pojistné podvody nebo někde nasekal dluhy. Co si ale budeme povídat, ta značka je právě s tímhle spojená. Proto to lidi škatulkují a hned si myslí, že i já byl zapojený do nějaké jejich kauzy. My dělali sportovcům úrazové pojištění. Já sám mám právě tohle pojištění dodnes, tehdy jsem ho zařizoval i dalším parkouristům. Dělal jsem to hlavně z toho důvodu, že mi to bylo blízké a dělal jsem se sportovci.“

Naposledy se zase mluvilo o tom, že na jednom z vašich kempů měla řada dětí zažívací potíže a musely odjet do nemocnice. Máte už výsledky z hygieny?

„Zrovna jsme výsledky z Krajské hygienické správy dostali. Hodně se v bulváru řešilo, že to způsobila otrava jídlem nebo špatná voda. V konečném vyjádření ale stojí, že to nebylo chybou ani samotného areálu ani námi jako provozovateli. Šlo o nějaký vir, který se šíří stejným způsobem, jako třeba chřipka. Někdo z účastníků ho na kemp dovezl a bohužel se to mezi dětmi rozšířilo. Všechny děti odjely do nemocnice, ale naštěstí byly v pořádku. Většinu z nich pustili ještě ten den, když po odběrech zjistili, že jsou v pořádku a zbytek strávil v nemocnici jen den.“

Vše odstartovala již zmíněná kauza s rychlou a bezohlednou jízdou v autě. Bylo to pro vás aspoň pořádným ponaučením?

„Bohužel si mě teď na internetu ze všech stran dost podávají. Hledají na mě špínu a cokoliv, co se dá zneužít a ublížit mé značce. Děje se to a já s tím úplně nemůžu nic dělat. Maximálně tak dát nějaké vyjádření. Každopádně se ale vzdávat nehodlám. Dál budu motivovat děti a dělat, co si myslím, že je správné. Ano, mám za sebou pár průserů a přešlapů, ale je to pro mě obrovské ponaučení. Myslím si, že chyby dělá každý, ale jakmile je někdo sledovaný, jsou jeho chyby bohužel hodně probírané.“

Vy pracujete převážně s dětmi. Jak moc vám tyto kauzy z poslední doby uškodily?

„Určitě všechny tyhle kauzy, které se na mě vytahují, pro mě prospěšné nejsou. Rodiče pak nechtějí nechávat své děti na mě koukat nebo je za mnou posílat, aby se naučily parkour. Rodiče jsou skeptičtí a opatrní, což naprosto chápu. Co si budeme povídat, média vládnou světu, takže cokoliv se v nich řekne, to platí. To je jeden z největších problémů dnešního světa. Někdo na internetu něco plácne a ať už to pravda je, nebo není, za pravdu se to bere. Neříkám, že to tak vnímají všichni, ale velké procento lidí určitě.“

Nepřemýšlel jste, že by bylo možná jednodušší skončit, než přesvědčovat lidi o svém pohledu na věc?

„V pokračování to znechutit dokáže. Člověk se pak zamyslí, jestli to za to stojí. Já ale nemám v plánu se kvůli těmhle věcem vzdávat. Teď mě čeká rodičovství, je to pro mě velká zodpovědnost. Už navíc nejsem tak mladý, takže mám stejně v plánu dřív nebo později s tím internetovým šílenstvím skončit. Pak se stáhnu do ústraní a budu se starat o rodinu.“