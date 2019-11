Roušal po pátém místě: Zklamání? Jen proto, že nemáme medaile | iSport.cz

Český tým znovu po roce obhájil páté místo, jaké jsou pocity po vypadnutí se silným týmem USA?

„Nemáme se za co stydět, jsem na nás hrdý. Musím poděkovat českým fanouškům, kteří nás sledovali online a hlavně těm, co přišli sem do haly. K tomu, čeho jsme dosáhli, nám opravdu pomohli. Zklamaní můžeme být jen z toho, že nemáme medaile.“

Austrálie, Nový Zéland i USA znovu ukázaly obrovskou sílu, jsou tyto týmy vůbec k poražení?

„V podstatě ano. Když se podíváte na dnešní bitvu mezi Austrálií a Kanadou, tak Kanada měla horší čas, než byl ten náš...“

Proti Americe jste se vzepjali k výbornému výkonu, přesto z něj nebyla výhra. Jak moc to mrzí?

„Mrzí, chtěli jsme seknout tu medaili jak jsme slíbili. Bohužel se to nepovedlo. Vedlo k tomu několik okolností - drobné chybičky či vliv dřeva a materiálu, který jsme použili. Ale to je sport, vždycky může vyhrát jenom jeden.“

Na výbornou se v Praze předvádí fanoušci, je účast na tomto šampionátu splněným snem?

„Já už jsem si splnil sen když jsem vyhrál mistrovství republiky, a teď si plním další. Nikdy mě nenapadlo, že bych se mohl účastnit domácího mistrovství světa.“

V sobotu vás čeká ještě boj na individuální úrovni, jaké cítíte šance?

„Bude to záviset na štěstíčku, a taky na tom, jak se vyspím. Dnes jsem se snažil podat maximální výkon a zítra se pokusím o to stejné. Hlavně doufám, že se dostanu přes síto do druhého kola, a tam se pokusím nasbírat další body, abych mohl potrápit i ostatní závodníky a promlouvat do boje o mistra světa.“