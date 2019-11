Austrálie obhájila v Praze dřevorubecké zlato, český tým skončil pátý | iSport.cz

Beznadějně vyprodaný Průmyslový palác vytvořil pro čtveřici Martin Komárek - Martin Roušal - Leoš Klíma - Jan Holub fantastickou atmosféru. Reprezentanty perfektní fanoušci hnali za skvělým výkonem, a ti se odvděčili dílem na hranici svých možností.

„V prvním kole proti Rakousku kluci ještě trochu chybovali. Ani náš sport není výjimkou, všechno je teď hodně o hlavě a zdálo se mi, že jsme byli trochu svázaní tím, že nás hnala vyprodaná hala,“ řekl těsně po vypadnutí s USA týmový manažer Jan Brabec.

Proti elitnímu zámořskému družstvu, které si nakonec odvezlo bronz, ukázali miláčci domácího publika houževnatost a odhodlání na maximální úrovni. Před startem šampionátu vyhlásila parta postavená kolem veterána Komárka, že získá medaili. To sice nevyšlo, ale za svůj výkon se nemusí vůbec stydět.

Český tým si užíval výtečné atmosféry • Foto

„Musíme mít soudnost, čas, který sekli Američané, byl za hranicí možností. I kdybychom posunuli evropský rekord ještě dál, tak by to pořád nestačilo. Ale kluci předvedli všechno, co se chtělo a odmakali to na maximum,“ chválil Brabec, který o svých svěřencích po závěrečné bitvě mluvil v superlativech. „Smekám,“ pokračoval.

Chválu zaslouží také příznivci tohoto netradičního sportu, kteří zaplnili halu do posledního místečka a více než dva tisíce lidí nepřestalo ani na chvíli fandit. Praha se stala první mistrovstvím světa, kde byly už dopředu vyprodané lístky na oba dny. „Takovou atmosféru jsem nezažil,“ chválil i americký obr Matt Cogar, vítěz květnové Champions Trophy.

V sobotu od 19:00 se pokračuje turnajem jednotlivců, kde bude českým želízkem v ohni Martin Roušal.

Výsledky:

1. Austrálie - 47,80

2. Nový Zéland - 49,79

3. USA - 53,91

4. Polsko - 56,87

5. Česká republika - 57,34

6. Kanada - 57,73

Martin Roušal představuje disciplínu Hot Saw

Martin Kalina představuje disciplínu Underhand Chop

Jan Holub představuje disciplínu Standing Block Chop

Leoš Klíma představuje disciplínu Stock Saw

Martin Roušal představuje disciplínu Springboard

Martin Roušal představuje disciplínu Single Buck