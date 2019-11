Bylo to nejvíc, co jsem zatím zažil, zářil Roušal po osmém místě na MS | iSport.cz

Martine, tohle byl výkon na hranici vašich možností, jak jste si to před skvělým pražským publikem užíval?

„Byla to fantazie, bylo to úžasný a já doufám, že si to celá hala užila se mnou. A podle reakcí fanoušků soudím, že ano. Všiml jsem si dokonce, že kluci vepředu, co měli bubny, zlámali paličky... Super, moc děkuju všem.“

Před startem mistrovství jste jako cíl vytyčil postup mezi osmičku, což se povedlo. Spokojenost je tedy na maximální úrovni?

„Je, škoda jen, že se nepovedlo urvat další body a postoupit třeba do šestky. Mám ale díky tomu cíl pro další roky, postoupit mezi šest a promluvit do toho, kdo bude mistrem světa. Třeba se to jednou může podařit i mně.“

A sedlo tentokrát skutečně vše, nebo šlo ještě něco udělat lépe?

„Určitě šlo, udělal jsem plno chyb, ale měl jsem k tomu taky slušnou porci štěstí. A pomohlo mi publikum. Do poslední chvíle jsem si nemyslel, že se mezi osm vůbec dostanu.“

Šlo pro vás o největší sportovní zážitek kariéry?

„Tohle bylo to nejvíc co jsem zatím kdy zažil a myslím, že na dlouhou dobou to ten největší zážitek bude.“

Světový šampionát v Praze byl beznadějně vyprodaný a podle toho to v hledišti také vypadalo. Vy jste byl miláčkem tribun, jak jste si pozornost užíval?

„Ohromně to pomáhá. V jednu chvíli jsem cítil, že můj výkon není ideální, a to konkrétně po underhand chopu, ale fanoušci byli tak úžasní, že na stock saw jsem se snažil o to víc a pak ve standing block chopu jsem posunul svůj osobní rekord o téměř deset vteřin.“

S diváky jste byl hodně v kontaktu, povzbuzoval jste je a oni zase vás. Jste přirozený showman, nebo vás vybičovala atmosféra?

„Já jsem se snažil hlavně nestresovat tím, že ve mě někdo věří. Důvěru, kterou ve mě fanoušci měli jsem se jim snažil vrátit tím, že jsem se s nimi bavil, a to asi bylo vidět. Chtěl jsem jim dát najevo, že jim děkuju, a to upřímně od srdce znovu říkám i teď. A na dálku chci poděkovat za podporu ještě své krásné ženě.“