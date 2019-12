Squashista Mekbib vyhrál v Bratislavě další turnaj PSA | iSport.cz

"Doufám, že to není můj poslední titul v Evropě. Bylo zajímavé nastoupit do finále proti Viktorovi. Měli jsme na to hodně ohlasů, je to důkaz toho, že český squash jde nahoru," uvedl v tiskové zprávě Mekbib, který by se měl posunout k 83. místu světového žebříčku.

Nejvýše nasazený Mekbib zdolal Byrtuse 11:7, 7:11, 11:8, 6:11 a 11:8. Naposledy se dva čeští squashisté dostali do finále turnaje PSA v roce 2008, kdy rovněž v Bratislavě Jan Koukal porazil Martina Štěpána.