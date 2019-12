Světová jednička! Ale musí ubrat aktivit, říká Krpálkův trenér | iSport.cz

Mise splněna. Lukáš Krpálek je světová judistická jednička v prestižní váze nad 100 kilogramů. K potřebné porci bodů mu na Masters v Číně stačilo dostat se do finále, do nějž však kvůli bolavým zádům nenastoupil. Petr Lacina to s ním prožíval na dálku. „Být jedničkou je skvělá motivace, ale Lukáš musí ubrat aktivit. Je dobrák, nikoho neodmítne,“ ví s ohledem na zdraví a psychiku olympijského vítěze jeho kouč.

Lukáš Krpálek velmi toužil poprat se v posledním turnaji sezony o post světové jedničky absolutní váhy, v den závodu ho však od rána bolela záda. „Kousal to přes bolest, ale v pauze před finále adrenalin opadl a Lukášovi záda ztuhla,“ popsal Petr Lacina. Společně pak propočítávali body a vycházelo jim, že Krpálek i bez dalšího boje na první místo žebříčku dosáhne. „Jenže jemu bylo blbý nejít o zlato na tak prestižním turnaji,“ prozradil trenér.

Muselo to být těžké rozhodování…

„Řešil to dlouho. Pak se poradil s Vladimírem Bártou (sportovní ředitel IJF) a ten mu jasně řekl, že je nesmysl v tomhle stavu lézt na tatami. To Lukáše přesvědčilo.“

Končí tedy rok jako světová jednička a mistr světa. Může to pro něj být jistým uklidněním, že sezona dopadla skvěle, takže ta příští by mohla taky?

„Uklidnění? To nevím. Čím víc toho Lukáš dokáže, tím sám sebe dostává pod větší tlak. Ale teď je samozřejmě šťastný, mistr světa a první na žebříčku, to zní fakt dobře.“

Příští rok bude tlaků dvakrát tolik. Mistrovství Evropy je v Praze a olympiádu minule vyhrál. Těžko teď může chtít něco menšího…

„A to právě považuju za jeden z klíčových momentů sezony: jak si s tím Lukáš dokáže poradit.“

Vraťme se k jeho zdraví. Z Číny tvrdil, že hned po návratu zajde na rehabilitaci. Vždycky je takhle pečlivý?

„Je v tomhle jako všichni. Každý řeší, až když to začne bolet. Má navíc mraky dalších aktivit. Natáčení, sponzorské akce, besedy, pořád je někde…. Byl čtrnáct dnů na tvrdé přípravě v Japonsku, vrátil se v neděli a v pondělí měl čtyři akce!“

Takže mu radíte ubrat?

„Už jsme o tom spolu mluvili. On je strašný dobrák, nic neodmítne. Mám v hlavě Evropské hry v Minsku. To bylo pořád Krpoš támhle a Krpoš sem. My startujeme zítra, přijď se na nás podívat… A on ještě den před vlastním závodem lítal po sportovištích. Sám pak na tatami předvedl dost nepovedený výkon. Skončil pátý, ale jel si tam přece pro medaili.“

Jedním z úkolů tedy bude krotit aktivity. Jak to ale půjde dohromady s evropským šampionátem, který se teprve podruhé v historii uskuteční na domácí půdě?

„To je samozřejmě velká událost. V mediální komisi svazu jsme už řešili, že Lukášovu situaci bude třeba ohlídat. Možná budeme muset vyhlásit nějaké embargo na Krpálka. Všichni chceme, aby v Praze vyhrál, takže společně bychom mu měli dopřát klid.“