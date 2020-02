Stopka pro Krpálka: Kvůli koronaviru nemůže na soustředění do Japonska | iSport.cz

Lukáš Krpálek nesmí do Japonska • ČTK

Čeští judisté řeší nepříjemný problém v přípravě na olympiádu. Plánované březnové soustředění na tokijské univerzitě Tokai padlo, protože Japonci všem cizím výpravám zakázali vstup kvůli ochraně před epidemií koronaviru. Olympijský šampion Lukáš Krpálek tak přijde o důležitý trénink proti silným soupeřům. „Je to nepříjemné, ale poradíme si,“ ujišťuje reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Problémy s epidemií koronaviru zasahují do světa sportu víc a víc. Zatímco italská fotbalová liga se hraje aspoň za zavřenými dveřmi, judisté, kteří chtěli na přípravný kemp do Japonska, mají smůlu.

„Univerzity zavřely vrátka,“ líčí šéftrenér Petr Lacina. „Je to nepříjemné. Vyhovuje nám Krpoše uklidit do Japonska na univerzitu, je tam kvalitní a dostatečný sparing. Ale nehroutíme se z toho, neděláme si z toho hlavu.“

Krpálek je v Japonsku skoro jako doma. Každý rok tam míří kvůli tréninkům či turnajům několikrát. A v zemi letošních olympijských her se při potýkání s místními dobře daří.

„Mě na tom baví, že si trénink užiju. Když se pereme, oni se navzájem povzbuzují. Když mě někdo hodí, tak celá tělocvična skáče radostí. Já mu to jdu okamžitě vrátit, takže ho naháním po žíněnce a on pomalu zdrhá z tělocvičny,“ směje se Krpálek.

Japonsko teď ale řeší problém epidemie koronaviru, na nějž měla v zemi pozitivní test už necelá tisícovka lidí. Březnový zápas kvalifikace Davisova poháru mezi Japonskem a Ekvádorem ve městě Miki se z rozhodnutí mezinárodní tenisové federace ITF uskuteční bez diváků. Judisté nemůžou přijet vůbec.

„Pro svět juda je to rána i vzhledem k dlouhodobě naplánované přípravě. Tohle omezení ji silně změní,“ říká Jiří Dolejš, předseda svazu juda. „Pak je otázka, jak se epidemie bude vyvíjet, aby nedošlo na nejčernější myšlenky, že se nebude cestovat a nebude se nic konat.“

Český tým už pracuje na náhradní variantě. Paradoxně plánuje, že se uchýlí do Brazílie, dějiště minulé olympiády v Riu de Janeiro, před níž svět ovládaly obavy z viru zika.

„Komplikace asi budou. V Itálii se to zpřísňuje, těžko říct, jaký bude další vývoj,“ uvažuje Lacina. „Nejlepší bude se uklidit do Brazílie, tam je to snad daleko. Koukali jsme na mapičku výskytu, v Jižní Americe není jediný případ.“

Epidemie vypukla v čínském Wu-chanu a čínští sportovci teď nedostávají víza k cestám do světa, což ovlivňuje vrcholící olympijské kvalifikace.

„I světová federace juda řeší, jak to s olympijskou kvalifikací udělat,“ říká Lacina. „Jsou varianty řešení, které byly poslané do Lausanne a Mezinárodní olympijský výbor to řeší napříč všemi sporty.“

Stopka z Japonska nutí reagovat i další týmy. Britští judisté například projevili zájem o účast na mezinárodním kempu v Nymburce, který se koná příští týden. Český tým počítá, že se do Japonska vrátí těsně před olympiádou k aklimatizačnímu pobytu v Beppu, kde se připravoval už před loňským mistrovstvím světa.

„Máme dojednané, že by tam měla proběhnout finální přípravu a aklimatizace na časovou zonu, poletíme tam deset dní před začátkem Her,“ vysvětluje Lacina.