Titán padl. Desetiletá nadvláda judisty Rinera je u konce, Krpálek se chystá | iSport.cz

Ach! Napětí naplněné haly najednou povolilo zklamaným výdechem. Teddy Riner, deset let neporazitelná hora, najednou ležel na zemi. On prohrál…

„My jsme to sledovali z rozcvičovny, kde bylo pět velikánských obrazovek. Samozřejmě to zahučelo, pak všichni říkali: No, už je to tady,“ líčil reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Ve třetím kole věhlasného pařížského grandslamu se Riner postavil mladému Japonci Kokorovi Kageurovi, zápas šel do prodloužení. Tam o hlavu větší Riner zkusil učimatu, ale soupeř kontroval a už to bylo. Obr padl.

„Mezi námi jsme si říkali, že se k tomu schylovalo. Na posledních turnajích všechno vyhrával těsně a i tady šly všechny zápasy do golden score. Nebyly to přesvědčivé výkony,“ hodnotil Lacina. „V Montrealu už to bylo s Krpošem na spadnutí. A při posledním vzájemném zápase s ním šel Kageura vynikající utkání. Tady se nám od prvního kola nelíbil. Vypadá ještě větší a těžší. Kokoro byl výborně připravený, pral se výborně. Riner na tom není dobře.“

Na startu olympijské sezony je to pro svět juda šokující zpráva. Riner prohrál po dlouhých deseti letech. Naposledy nestačil v roce 2010 na světovém šampionátu v Tokiu na Japonce Daiki Kamigawu, kterého po konci prodloužení vyhlásili vítězem rozhodčí. Riner to tehdy těžce kousal, protestoval a nezúčastnil se focení s medailemi.

Od vstupu na mezinárodní scénu je to teprve třetí Rinerova porážka. Na olympiádě v Pekingu v roce 2008 ještě prohrál s Uzbekem Abdullo Tangrievem.

„Tahle porážka je selhání. Je to pro mě i úleva, protože jsem deset let všechno vyhrával a byl jsem pod obrovským tlakem,“ reagoval Riner. „Samozřejmě miluju vítězství a nesnáším porážky, po téhle budu pracovat tvrději.“

Šanci bude mít už od dneška na tréninkovém kempu, během kterého se v Paříži potká celá světová špička. K účastníkům grandslamu se přidá i Lukáš Krpálek, který se pomalu dostává do formy po nepříjemných zdravotních problémech na přelomu roku. V Thajsku na dovolené dostal angínu a se čtyřicítkami musel do nemocnice.

„Minulý rok jsem měl angínu čtyřikrát, teď to mělo mnohem horší průběh. Úplně mě to sundalo. Musel jsem jet do nemocnice. Když mě viděli, okamžitě mě dali na lůžko, dva dny mi nemohli sundat teploty,“ líčil Krpálek. „Když jsem dojížděl do nemocnice, nemohl jsem ani dýchat. Měl jsem tak nateklé mandle, že jsem vůbec nemohl polykat.“

Krpálek po návratu do Česka zrušil účast na tréninkovém kempu v Rakousku, běhal po doktorech, aby se podobných problémů od budoucna vyvaroval.

„Snažíme se udělat všechny možné věci. I imunitu budu muset posílit. Příprava je náročná. Když jezdím po světě po kempech, imunita dostane zabrat,“ říká Krpálek. „Doufám, že je to už za mnou, tuhle nemoc jsem v loňské sezoně měl pětkrát, nemůžu si dovolit, aby mě to potkalo před Evropou a před olympiádou.“

Krpálek pro jaro upravil plány, místo březnového turnaje v Maroku se vrátí do hry až v dubnu v turecké Antalyi, kde se rozcvičí před očekávaným květnovým mistrovství Evropy v pražské O2 areně. Má za sebou kemp v Izraeli, kde byla jeho pauza znát.

„Přišel na první trénink a všechny vyházel. Já tomuhle říkám falešná forma, než se dostaví únava. Po prvním tréninku ani jednou nehodil,“ vzpomíná Lacina. „Kemp v Paříži mu rozhodně pomůže. Doma v tréninku jsem u něj viděl zdravý, dobrý náboj. Vidím chuť se vracet. Určitě se bude prát s Rinerem, myslím, že se na to vnitřně chystá.“