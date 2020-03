Geniální úspěch! Čeští softbalisté získali bronz na juniorském MS | iSport.cz

Čeští softbalisté do 18 let sice minulý víkend zahájili šampionát porážkou s Austrálií, pak ale zdolali JAR a Kanadu, těsně prohráli s Argentinou a po výhře nad Singapurem postoupili do finálové skupiny. V ní tým kolem nadhazovače Jakuba Osičky porazil domácí Nový Zéland a Guatemalu a na jeho účasti v zápase o bronz nic nemohla změnit ani prohra s Japonskem.

V rozhodujícím duelu o medaili povolil Osička Argentincům jediný odpal a v druhé směně doběhli pro body Tadeáš Kalčev a Jan Voráček.

Zlato získali Japonci po finálovém vítězství 9:2 nad Austrálií.