Hokejista Krpálek? Chodil jsem fandit Dukle, porazili jsme Jágra, vzpomínal | iSport.cz

Než se natvrdo pustí do víru olympijské sezony, judista Lukáš Krpálek si dopřál neobvyklý zážitek. Na Horáckém stadionu si zahrál v hokejové exhibici na počest jihlavské legendy Oldřicha Válka. Dostal se do útoku s Martinem Dejdarem a zavzpomínal na slavný triumf Dukly nad Jágrovým Kladnem.

„Tohle byla akce, kterou jsem si hrozně užil, na kterou jsem hrozně chtěl jet. Jako malej kluk jsem chodíval fandit na hokejovou Duklu, strávil jsem na stadionu spoustu času. Teď jsem tam mohl hrát před zaplněnou halou. Pro mě to byl obrovský zážitek,“ usmíval se Krpálek.

Při exhibici jihlavského barda Oldřicha Válka se Krpálek postavil do útoku s bývalým reprezentantem Tomášem Kucharčíkem a hercem Martinem Dejdarem, který si před lety střihnul hokejovou roli stárnoucí legendy Jana Krola v seriálu Poslední sezona. A dočkal se i gólu.

„Byli jsme výborná trojka. Kucharda se mi to vždycky snažil přihrát, abych dal góla. Měl jsem tam tři velké šance, třikrát jsem bohužel netrefil, nebo mi to brankář vyrazil. Napočtvrté to vyšlo,“ usmívá se Krpálek. „Dával jsem pozor, aby se nic nestalo. Byl to exhibiční zápas, byla tam pravidla, že se nesmí na tělo, že se nesmí střílet golfovými údery. Snažil jsem se dělat maximum, abych se nezranil, na druhou stranu jsem chtěl zápas hrát, byl to pro mě splněný dětský sen.“

Krpálek z Jihlavy pochází a na Horácký stadion chodíval místní Dukle fandit. Dodnes si z hlavy vybaví slavný zápas, v němž Jihlava v roce 2004 během výluky NHL rozdrtila Kladno v sestavě s Jágrou, Paterou, Procházkou či Frolíkem 5:0. Tehdy mu bylo třináct let.

„Vybavuju si, že byla výluka, v Jihlavě hrálo Kladno včetně Jardy Jágra a my jsme ho porazili,“ líčí Krpálek. „Strávil jsem tam spoustu času, být teď ten, kdo stojí na ledě před zaplněnou halou, dokonce hala párkrát začala volat moje jméno, to bylo něco nádherného.“

Hokejová exhibice byla pro Krpálka jednou z posledních veřejných akcí nejbližších měsíců. V pondělí ještě vyrazil do autosalonu svých nových partnerů Škoda Louda a Car4Way, aby převzal sponzorský Kodiaq. Odteď se ale zaměří především na trénink, závody a jen vybrané mediální akce.

„Odmítáme účasti na veškerých společenských akcích, dělají se jen nutné rozhovory, nechodí do žádných televizních pořadů,“ vysvětluje Krpálkův manažer Karel Tejkal. „Lukáš by mohl vařit, tančit, péct, zpívat. Všem říkáme, jsou zapsáni na seznam, jestli to vyjde, až v srpnu se seznam otevře.“

Teď je ale čas dřiny. Krpálek se po nemoci ze začátku zimy vrátil do tréninkového drilu. Má za sebou kempy v Izraeli, Francii, Německu a Nymburce. Přípravu mu zkomplikovalo zavření japonských univerzit kvůli epidemii koronaviru. Nemohl tak odcestovat na plánovaný kemp do Tokia. Místo toho příští týden poletí do brazilského Sao Paula.

„Samozřejmě je to komplikace, v Japonsku uděláme nejlepší přípravu na světě. Ale chápu to. Mají tam olympiádu, chtějí udělat všechno proto, aby ji to neohrozilo,“ říká Krpálek. „Brazílie je teď snad jediné území, které ještě není napadané.“

Po návratu z Brazílie by se měl Krpálek zúčastnit přípravného turnaje v turecké Antalyii. A první víkend v květnu už ho čeká mistrovství Evropy v pražské O2 areně. Je jisté, že se tam neutká se slavným Francouzem Teddy Rinerem, který nedávno v Paříži po deseti letech poprvé prohrál. Krpálek se s ním později potkal na kempu v Düsseldorfu.

„Bavili jsme se tam normálně. Oba jsme tam byli na kempu a náhodou jsme seděli pospolu, tak jsme si dost povídali o všem možném,“ vyprávěl Krpálek. „Říkal, kde bude startovat, že se připravuje na olympiádu a po ní pravděpodobně bude chtít skončit. Různé věci. V Praze startovat nebude. Říkal, že mi nepoleze do mého teritoria,“ dodal s úsměvem.