Po hlavě do špičky. Český tým slaví po sezoně historický úspěch | iSport.cz

Muselo to být jako v noční můře, v šíleném snu, z něhož se nemůžete probudit. Dominik Dvořák koncem října pilotoval český čtyřbob na nejtěžší světové dráze v Altenbergu. A právě v obávaném Kreiselu, adrenalinové zatáčce o 360 stupňů, mu řízení zůstalo v ruce.

„Přední osa je řízená táhly, která jsou zpřevodovaná pákami. Za pákou je drátek od výrobce, spojený sponkou, ta se mně vytrhla a nemohl jsem řídit,“ líčí Dvořák. „Pro mě to byl jeden z nejhorších zážitků. Člověk jede bobem a nemůže s tím udělat vůbec nic.“

Stroj se v tu chvíli řítil přibližně stovkou a najednou byl jako na kolotoči. Bob se převrátil, vznesl se do vzduchu a borci dopadli dolů z metru a půl.

„Byl to nejtěžší pád, co jsem na bobech zažil,“ vzpomíná brzdař Jan Šindelář. „V Kreiselu jsme se otočili na kudly, strašně jsme vyletěli a spadli na hlavy. Bob byl rozštípaný, strašně jsme se rozbili.“

Pilot Šindelář s brzdařem Jakubem Noskem však druhý den šli do koryta znovu, aby obnovili sebevědomí ve svých hlavách. A pak vletěli do sezony, v níž posunuli český tým mezi ty nejlepší na světě.

Top desítka se jim stala domácím územím. Na ME čtyřbobů ve Winterbergu šlehli šesté místo. Na ME dvojbobů v Siguldě jim v dalším útoku zabránila příliš velká teplota nožů těsně před startem. Ale na závěr sezony přišlo to nejlepší. Šesté místo čtyřbobu na světovém šampionátu v Altenbergu, které vylepšilo pět let staré desáté místo pilota Jiřího Vrby. Dostali se tak na šestičlenné podium.

„Ve skrytu duše jsme doufali, že budeme o podium bojovat. A byli jsme na něm, jen za zeměmi, které mají vlastní dráhu. Pro mě to byl největší zážitek,“ pochvaloval si Šindelář.

Před Čechy byly jen tři německé posádky, v čele se zlatým pilotem Francesco Friedrichem, Lotyši a Rakušané. Šesté místo na mistrovství světa, to už je pořádný zářez. Zvlášť pro tým, který byl ještě těsně před olympiádou v Pchjongčchangu za otloukánka. Letenka do Koreje ale nastartovala boom, který se stále ještě nezastavil.

„Už jezdím deset let a nikdy jsem nezažil, že bychom měli takovéhle a ještě tak vyrovnané výsledky. Být ve čtyřce celkově sedmí ve Světovém poháru a v závodech dvakrát šestí, je super,“ pochvaluje si brzdař Jakub Nosek.

Bobisté se po olympiádě soustředili v resortním centru na Olympu, kde dostali finanční i materiální podporu. A letošní úspěch jim otevře dveře ještě dál. Olymp týmu postaví startovní trenažér v hodnotě pěti milionů korun.

„Měli jsme dohodu, že když bude šesté místo, bude trenažér. Připravujeme to už dva roky. Trenažér se začal stavět,“ usmívá se šéf resortního centra Jiří Beran.

Trenažér je pro tým klíčovou tréninkovou pomůckou. Dosud za ním musela parta dojíždět do Liberce. Teď ho bude mít přímo v areálu.

„Bude to obrovský posun v tréninku, budeme moct trénovat furt,“ pochvaluje si Dvořák. „Je to jediná věc, kterou můžeme v České republice trénovat. Nemáme vlastní dráhu, v zimě ale prokazujeme, že máme jedny z nejlepších startů. Věřím, že to bude fungovat ještě líp.“