Pohledem pilota bobu: Kolem to hrozně letí, musím rozkoukat oči

„Plnej karabáč!“

Čtyři chlapi to zařvou a už pod nohama drtí led, skládají se do svého zánovního vozítka, takového bobového ferrari, a už nabírají rychlost. Za týden v Lake Placid se dostanou na 130 kilometrů v hodině. Jako na dálnici. V průběhu sezony se dostanou i na rychlost, které si můžete se svým autem dovolit v Německu…

„Představte si, že jedete po široké dálnici, najednou přijde zúžení do dvou úzkých pruhů a vy máte předjet kamion,“ vysvětluje Dominik Dvořák. „Koryto má na šířku dva metry, v některých úsecích i méně. My se jím řítíme i stopadesátkou. Musíte řídit přesně, v rychlosti musíte hned reagovat. Zároveň řízení musí být jemné. Stejně jako v autě, když se rozjedete rychleji po dálnici, nezatočíte prudce volantem, ale jen jemně pootočíte. Je těžké to popsat, člověk to musí zažít."

Šance pro veřejnost jsou omezené. Můžete vyrazit třeba na některou ze slavných horských drah. Ve Spojených emirátech třeba stojí dráha Formula Rossa, kde se projedete rychlostí přes 240 kilometrů v hodině. Jenomže to se neřítíte ledovým korytem v šestisetkilovém bobu, který musíte řídit.

„Loni když jsme začínali na ledu před sezonou, na začátku jsem měl problémy se do toho dostat. Letos jsem se do toho dostal rychleji,“ pochvaluje si Dvořák, který začíná svou pátou sezonu u řídících táhel.

Když před téměř šesti lety vlezl do kokpitu ve Svatém Mořici poprvé, hned se s bobem převrátil. Teď už je jinde. Nasbíral zkušenosti. A v minulé sezoně, kdy už český tým měl dvojbob i čtyřbob od věhlasné firmy Wallner, konkuroval nejlepším. V Siguldě byl na dvojbobu čtvrtý a šestý, v Innsbrucku pátý. A i v úplně novém čtyřbobu jezdil rychle. V Innsbrucku byl pátý, v Altenbergu šestý, v Calgary sedmý…

Přes léto ale oči rychlosti odvyknou. A na začátku nové sezony to pilot musí zvládnout znovu.

„Vidíte úzké koryto, kolem vás to hrozně letí. Když si zvyknete na rychlost, je to jednodušší, přirozenější,“ líčí Dvořák. Když celé léto jezdíte na široké dálnici a pak se spustíte do úzkého koryta, kolem lítá všechno strašně rychle. Když to pilotovi nejde, není dostatečně rozkoukaný, tak brzdaři poznají ty rány.“

Světový pohár začne příští týden v americkém Lake Placid. Což bude tvrdý start. Především právě pro borce uvnitř bobu.

„Lake Placid nemáme moc rádi, je to takový americký Alťas,“ říká Dominik Suchý, tzv. levé křídlo, a připomíná ostrou dráhu v německém Altenbergu, kde se závodníci cítí jako prádlo v pračce.

„Brzdař nezaznamená, jestli jedeme stodvacítkou nebo stošedesátkou. Maximálně podle zvuku. Pozná to přetížení v zatáčkách, na to je třeba na začátku sezony si po tom půlroce vždycky trochu zvyknout,“ dodává Suchý. „V Lake Placid bolí i dobrá jízda. Nájezdy a výjezdy do zatáček jsou tak tvrdé, že jsou to rány, prostě to bolí. Pamatuju si na svou první jízdu tam s Ivo Danilevičem. Sjeli jsme dolů, byl jsem otřesený a on, že to byla perfektní jízda. Tak jsem koukal, co se děje…“

Vědí, že to bude bolet. Ale na startu už není kam couvnout.

„Na startu máme většinou adrenalin, jsme tam jako tým, tam nikoho nenapadne otočit se na patě. Pro nás je to už v pohodě, automatika,“ vysvětluje brzdař Jakub Nosek.

V korytě můžou být zatraceně rychlí. Parádní čtyřbob, v němž jezdí s Dvořákem, Suchým a noskem na pravém křídle i Jan Šindelář, mají z loňska, dvojbob dostanou po Novém roce úplně nový. Všichni nabrali svaly i kila. Na váze se čtyřbobem spolu váží téměř přesně povolených 630 kilogramů.

„Je to ideální situace, poprvé jsme jako celý tým přibrali. Jsme silnější, rychlejší. Měli jsme pár testů, jsme na tom líp. Vždycky jsme byli papíři, byli jsme lehčí. Teď jsme hrozná hovada,“ směje se Dvořák.

A sezona vrcholí na přelomu února a března na světovém šampionátu v Altenbergu, kam je to z českých hranic deset minut autem.

„Budeme samozřejmě rádi, když do Altenbergu přijede co nejvíc fanoušků. Srdečně všechny zveme,“ říká Suchý.