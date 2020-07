Začíná Superliga v plážovém fotbale. Do akce jde Slavia, Bohemians i Slováci | iSport.cz

Janu Kollerovi to pořád střílí! Na snímku se raduje z gólu na 4:4 v zápase Bohemians 1905 proti Ladronce • Pavel Mazáč (Sport)

Čahoun Jan Koller vypomáhá i při standardních situacích. To se nemění ani v plážovém fotbale • Pavel Mazáč (Sport)

Dostat bombu míčem od Jana Kollera to není určitě žádný med... • Pavel Mazáč (Sport)

Fanoušci plážového fotbalu v Česku se dočkali. Letos o trochu později, ale přece jen startuje Superliga. Začíná se už tento víkend, sobotní i nedělní program ve sportcentru Na Korábě na Praze 8 začíná už v 10 hodin. Mezi muži se o titul porve osm týmů, pohár obhajuje pražská Slavia. Po několika letech se zároveň vrací i ženská soutěž, do které se přihlásily čtyři týmy.

Superliga žen odstartuje v sobotu a vyvrcholí už v neděli. V oba hrací dny se zúčastněné týmy (BS Slavia Praha, BS Bohemians 1905, BS Dukla Praha a BS Příbram) utkají každý s každým. Po šesti zápasech vzejde mistr České republiky pro rok 2020.

Mezi muži se bude zápolit až do začátku srpna, kdy je na programu Final Four. Ještě před ním čeká osm přihlášených týmů celkem sedm hracích kol rozprostřených do víkendů během července. První kolo je na programu už tuto sobotu, druhé následuje hned v neděli.

Titul obhajuje pražská Slavia, která loni ve finále udolala Bohemians 6:3. Oba týmy samozřejmě nechybí ani v novém ročníku, společně s nimi se o mistrovský pohár poperou BS Ladronka Praha, BS Dukla Praha, BS Villagers Uherské Hradiště, BSS Praha, BS Morgan Commando Teplice a slovenský tým BS ViOn Slovakia.

Loňský vítěz Slavia patří znovu mezi hlavní adepty na titul. „Nechceme nic podcenit. Víme, že tam oproti minulému ročníku budou zase pozměněné týmy, takže uvidíme, jak se celý ročník bude vyvíjet. Náš cíl je ale jednoznačně vítězství celé letošní ligy,“ prozradil pro web beachsoccer.cz Dan Valeš, opora „sešívaných“ a se 17 brankami nejlepší střelec loňské Superligy.

Start ligy se oproti předchozím letům mírně opozdil kvůli pandemii koronaviru. Během ní si hvězdy české soutěže vyzkoušeli několik speciálních soutěží v střílení přímých kopů či zakončování nůžkami. Nyní už ale nic nebrání startu celkem 12. ročníku české Superligy.

Pořádně nabitý bude hned následující víkend (18. a 19. července), kdy muži odehrají celkem čtyři hrací kola. Poslední kolo je v plánu v sobotu 25. července a sezonu zkraje srpna (1. a 2.) zakončí Final Four, tedy semifinále, finále a zápas o 3. místo mezi čtyřmi nejlepšími týmy základní části.