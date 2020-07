V české Superlize zářil hvězdný Švýcar. Přes noc z Curychu: Prahu mám rád! | iSport.cz

Povědomí o plážovém fotbale se v Česku rok od roku zvyšuje. Stejně tak jde nahoru kvalita tuzemské Superligy, která minulý víkend odstartovala v pražském sportcentru Na Korábě. Jedinému slovenskému týmu v soutěži přijel pomoct Adrien Salpeter, švýcarská hvězda s českými kořeny působící ve slavném Grashopperu Curych.

„Maminka je z Brna. Tam našla tátu, který je Švýcar, a když jí bylo dvacet, tak odešla do Švýcarska. Já se tam narodil,“ prozradil pro web beachsoccer.cz. „Od té doby si hlídám své kořeny, rád se vracím do Brna i do Prahy. Strašně se mi tady líbí. Smažený sýr, to musí být!“ přidal skvělou češtinou.

Ze švýcarské metropole dorazil po sedmihodinové jízdě v noci z pátku na sobotu. „Ještě jsem se trochu vyspal, ale bylo to v pohodě. Sedm hodin je ještě fajn,“ vysvětlil 34letý Švýcar. Do prvního utkání naskočil už v sobotu, ViOn nicméně nestačil na obhájce titulu ze Slavie a prohrál 2:4.

V neděli ráno se už slovenskému týmu dařilo více. S přehledem si poradil s Villagers Uherské Hradiště 7:3, Salpeter pomohl k výhře dvěma góly. Zároveň si ale poranil prsty na nohou a s podezřením na zlomený palec už nenaskočil do dalšího zápasu proti Ladronce Praha, který ViOn vyhrál 4:3.

I tak si českou Superligu chválil. „Super hřiště, písek je perfektní, jako prášek. Ještě hezčí než u nás ve Švýcarsku! Opravdu strašně hezký, i celá akce je dobrá. Týmy jsou také zajímavé, každý zápas je vyrovnaný. Je vidět, že každý na sobě pracuje.“

Přes zranění a cestování je připravený dorazit i na další kola. „Záleží, jak na tom bude můj palec. Ale asi se ještě setkáme, protože ligu ve Švýcarsku pro letošní rok kvůli COVID-19 zrušili. Budeme hrát jenom pohár, kde se s Grashopperem budeme snažit uspět,“ zmínil.

Plážový fotbal hraje Salpeter už více jak 15 let. Dlouhodobě působí v Grashopperu, ve kterém se potkal s hráči jako Dejan Stankovič, Noel Ott či Sandro Spaccarotella, tedy hvězdami světového formátu. „Dá se říct, že to jsou jistoty na gól. Říkáš si: ‚OK, dáš mu balon a on s tím něco udělá.‘ Máš s nimi trochu víc jistoty, protože jak hrají na mezinárodní úrovni, tak mají strašně moc zkušeností,“ uvedl.

Švýcarská reprezentace patří v plážovém fotbale mezi světovou elitu. V roce 2009 se alpská země dokonce stala vicemistrem světa. Stankovič navíc získal ceny pro nejlepšího střelce i hráče závěrečného turnaje. „Ale jinak to jsou normální lidi jako my, i když mají trochu jiný status. Jsou to ale dobří borci, dá se s nimi hrát,“ dodal Salpeter.

S vedením českého beach socceru Salpeter začal domlouvat možnost vzájemné spolupráce. Podle jeho slov jsou v řešení tréninkové kempy a přípravné zápasy v Praze i Curychu.