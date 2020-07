Slavia nezvládla šlágr. Základní část české Superligy ovládli Bohemians | iSport.cz

Stejně jako loni má i letos Dukla Praha výborně nakročeno do Final Four české Superligy • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Obhájci titulu ze Slavie nezvládli klíčový duel základní části proti Bohemians a do Final Four půjdou z druhého místa • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Jdeme do finále! Česká Superliga v plážovém fotbale má za sebou další víkend, během kterého se už téměř rozhodlo o všech postupujících do Final Four. Základní část ovládli Bohemians, kteří si v nedělním šlágru a repríze loňského finále poradili se Slavií 3:2. Jistotu postupu do finálového turnaje mají i „sešívání“ a jediný zahraniční tým v soutěži ViOn Slovakia. O zbývající místo ještě bude bitva, nejblíže k němu má Dukla Praha.