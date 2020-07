Základní část Superligy skončila. V boji o titul zůstávají Slavia i Bohemians | iSport.cz

V sobotu plážovému fotbalu příliš nepřálo počasí, pro hráče to nicméně muselo být příjemnější • Adam Lacek (Sport)

Adrien Salpeter (vlevo) minulý víkend posílil tým BS ViOn Slovakia a naskočil do české Superligy • Facebook.com/bsvion

Stejně jako loni má i letos Dukla Praha výborně nakročeno do Final Four české Superligy • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Slavia obhajuje titul, vyzraje i letos na všechny účastníky Final Four? • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Už několik let hraje Superligu i tým z Uherského Hradiště, letos se Villagers ale dočkali jen jedné výhry... • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

V české Superlize hraje i jeden zahraniční tým - BS ViOn Slovakia, který se představí i ve Final Four • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Superliga vyvrcholí už tento víkend, nedělní Final Four odvysílá v přímých přenosech ČT Sport • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Ladronka Praha jako poslední doplnila postupující čtyřku do Final Four • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Obhájci titulu ze Slavie nezvládli klíčový duel základní části proti Bohemians a do Final Four půjdou z druhého místa • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Slavia postoupila do Final Four Superligy z druhého místa po základní části • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Dukla nezvládla klíčový zápas, její zaváhání využila v postup do Final Four Ladronka • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Tři hrací víkendy jsou fuč. Česká Superliga v plážovém fotbale má za sebou napínavou základní část. V boji o titul zůstává čtveřice týmů, která se v neděli 26. července v pražském sportcentru Na Korábě utká ve Final Four. Ve finálovém turnaji se představí favorité Bohemians a Slavia a společně s nimi jediný zahraniční tým v soutěži ViOn Slovakia a Ladronka Praha.

Každý z osmičky týmů odehrál v základní části sedm zápasů. Pozici jednoho z favoritů potvrdili Bohemians, kteří neztratili ani bod a do Final Four půjdou z prvního místa. „Co hraju plážák za Bohemku, tak letos hrajeme nejlépe. Myslím si, že se na to dá i dívat,“ prozradil pro web beachsoccer.cz Filip Vyhnal, opora „klokanů“.

Bohemians ovládli základní část před Slavií, obhájcem titulu. Vzájemné utkání nabídlo taktickou bitvu, kterou „sešívání“ v závěru nezvládli, když ztratili dvoubrankové vedení po dvou třetinách.

I loni ovšem „klokani“ ovládli vršovické derby v základní části a následně se Slavií padli ve finále. „Pokud by se historie opakovala, tak by mi to samozřejmě vůbec nevadilo,“ zmínil slávista Filip Krahulec.

Bohemians čeká v semifinále souboj s Ladronkou, která se mezi finálovou čtyřku dostala jako poslední. Spíše se počítalo s Duklou, jenže ta v sobotu nezvládla zápas proti posledním BSS Praha a padla na penalty. Toho využili právě zkušení hráči Ladronky, kteří si v následujícím zápase poradili s Teplicemi a posunuli se na čtvrté místo. Slavia v bitvě o postup do finále nastoupí proti slovenskému týmu ViOn Slovakia.

Nedělní program Final Four startuje už v 10 hodin prvním semifinále, o hodinu později pak začne druhé semifinále. Zápas o 3. místo je v plánu v 15 hodin a finále pak v 16:30. Všechny zápasy bude v přímých přenosech vysílat ČT Sport.