Badmintonisté za hranicemi: Tomalové se v Dánsku daří, Mendreka čeká bundesliga

Singlistka Kateřina Tomalová, jež se dlouhodobě připravuje v Dánsku v Centre of Excellence, má za sebou již dvě odehraná kola za tým Holte. Ten působí v jedné ze svou skupin 1. divize, druhé nejvyšší dánské soutěže. Nejprestižnější destinací, kde působí český badmintonista, je německá bundesliga.

Adam Mendrek zde již druhým rokem nastupuje za 1. BC Wipperfeld a v uplynulé sezóně rozhodně nebyl do počtu. Mendrek, jenž byl do letoška zároveň součástí německého národního tréninkového centra v Mülheimu, nastupoval ve dvouhře i čtyřhře a získával zkušenosti po boku hvězd evropského badmintonu Marka Lamsfusse či Yao Jie.

„Jsem nesmírně rád, že se mi povedlo prodloužit smlouvu. Moc se těším na to, že budu i nadále pokračovat v této prestižní lize a že jsem součástí takového týmu, který má ambice do tří let celou Bundesligu vyhrát. To je cíl nejen šéfa týmu, ale i hlavního sponzora,“ řekl Adam Mendrek v červenci, kdy získal jistotu dalšího bundesligového angažmá. 1. BC Wipperfeld v loňské nedohrané sezóně obsadil čtvrté místo.

Krajánky má český badminton i ve Švýcarsku. Již mnoho let zde žije a působí desetinásobný mistr ČR Jan Fröhlich, jenž v současnosti nastupuje v druhé nejvyšší lize za BC Olympica-Brig. Čtyřicetiletý matador zároveň zůstává jako rezervní hráč týmu nejvyšší soutěže, „národní ligy A“, Badminton Club Yverdon-Les-Bains.

Sezóna pro Fröhlicha, jenž by měl nastupovat ve dvouhře i čtyřhře, začíná o víkendu 3.–4. října a cílem BCO je vyhrát svou skupinu a postoupit o level výš. K tomu má Fröhlichově týmu dopomoci i nová posila Rasmus Bonde, mistr Dánska ve čtyřhře i mixu, bývalý juniorský mistr Evropy a dlouholetý dánský reprezentant. „Před pár lety ukončil mezinárodní kariéru a založil rodinu, ale stále mu to hraje,“ komentuje Bondeho příchod Fröhlich.

Ve Švýcarsku se ale nově ocitá i aktuální česká žebříčková jednička Milan Ludík. Hráč, jenž v přerušené kvalifikaci může stále pomýšlet na účast pod pěti kruhy v Tokiu, je pro letošní sezónu členem týmu již zmíněné národní ligy A s názvem Badminton Lausanne Association. Ludík je v kádru, kde působí i vítěz Thomas Cupu a jedna z největších hvězd české extraligy posledních let Emil Holst, zatím v pozici náhradníka. Podle Ludíkových slov není v tuto chvíli jasné, zda a ke kolika kolům nastoupí, situaci pochopitelně ovlivňuje i pandemie a s ní související omezení.

Po Evropě působí ale ještě mnoho dalších Čechů. Čtyřnásobná mistryně republiky a česká jednička ve dvouhře žen Tereza Švábíková pomáhá svému téměř domovskému dánskému klubu Langhøj, který působí v páté nejvyšší lize. Spolu se Švábíkovou zde již letos ke dvěma kolům nastoupily i Marie Růžičková a Michaela Moravcová a Langhøj i díky nim zatím drží čtvrtou pozici v tabulce.

Ve stejné lize, akorát jiné skupině nastupuje už čtvrtým rokem za tým Middelfart Lukáš Zevl, jenž v Dánsku již mnoho let žije, trénuje a nyní i studuje. Letos do týmu přibyla Kateřina Zuzáková a ambice jsou jasné: dostat Middelfart do vyšší ligy. Zatím se týmu daří dobře, obě úvodní utkání vyhrál a naposledy proti Odense (12:1) byla Zuzáková dokonce zvolena hráčkou utkání. Již tradičně působí několik českých badmintonistů na Slovensku, v Polsku a v nižších německých ligách, nejlepší junior

Jan Janoštík by měl letos získávat zkušenosti v Rakousku v týmu ASV Pressbaum-Badminton. Rakouská nejvyšší soutěž startuje letos 24. října, tedy ve stejnou chvíli jako česká extraliga.